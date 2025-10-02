A causa dello Sciopero Nazionale indetto dall’Unione Sindacati di Base (USB) per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, i servizi di raccolta rifiuti operati da Aemme anche a Legnano, potrebbero non essere garantiti.
Possibili disagi domani per la raccolta rifiuti
“Benché non imputabile al nostro operato, ci scusiamo sin d’ora con i cittadini di tutti i Comuni serviti per gli eventuali disagi, consigliando loro di riportare i rifiuti all’interno delle rispettive pertinenze, qualora gli stessi non venissero raccolti entro le ore 13.00” fanno sapere da Aemme.