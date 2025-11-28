Posizionato l’albero di Natale in piazza Marconi

Albero di Natale posizionato e addobbato nella centralissima piazza del Municipio. L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso invita tutta la cittadinanza, e in particolare i bambini e le bambine, a partecipare alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale lunedì 8 dicembre alle 16.30 in piazza Marconi.

Albero donato da un privato

Un momento festoso che sarà accompagnato dalle note della banda Filarmonica e seguito dalla distribuzione di tè e cioccolata a cura degli Amici del Gruppo Cappelletta.

“Anche quest’anno dobbiamo ringraziare un privato che, avendo necessità di eliminare un albero perché divenuto troppo pericoloso all’interno della sua proprietà, tramite Amaga ha voluto donarlo al Comune – spiega l’Assessore al Verde pubblico Valter Bertani – dandogli una nuova funzione. Aspettiamo perciò tutti per quello che vuole essere un “rito collettivo” allegro e divertente. Successivamente, per chi vorrà, alle 17.30 andremo ad inaugurare il presepe intitolato alla memoria di Augusto Rosetta, in corso San Pietro. Siamo quindi lieti di invitare tutta la cittadinanza a condividere la magia dei gesti che precedono il Natale. – e aggiunge – Lo accenderemo nei giorni di Abbiategusto per poi spegnerlo sino all’otto Dicembre. Per quel giorno inviteremo bimbi ed adulti per l’inaugurazione del presepe e l’accensione ufficiale. Con grandi sorpresa per tutti…..”

Il grosso Albero che domina piazza Marconi s’inserisce perfettamente con gli stand enogastronomici che sono già piazzati da oggi, venerdì 28 novembre, per il fine settimana in occasione della 26esima edizione di Abbiategusto. Tra poche ore si alzerà il sipario sull’edizione 2025 di Abbiategusto : tutti i cittadini sono invitati all’inaugurazione domani, sabato 29 novembre, alle 9.30 al quartiere Fiera per un weekend tutto da gustare.