L'appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 con ingresso in via Cavour n. 3/5

Porte aperte alla futura Scuola dell’Infanzia “Tina Anselmi” di Legnano.

Porte aperte per visitare la futura scuola dell’infanzia Tina Anselmi

L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 con ingresso in via Cavour n. 3/5. Appuntamento alle ore 15 con introduzione agli spazi e visita del cantiere, Alle 16 in biblioteca, in via Cavour 3 ci sarà la conferenza della professoressa Alba Lazzaretto autrice del libro “𝘛𝘪𝘯𝘢 𝘈𝘯𝘴𝘦𝘭𝘮𝘪. 𝘓𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪” con la presenza del professor Giorgio Vecchio.

Partecipazione gratuita, senza prenotazione.