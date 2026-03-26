il programma del pomeriggio

Porte aperte per visitare la futura scuola dell’infanzia Tina Anselmi

L'appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 con ingresso in via Cavour n. 3/5

Porte aperte per visitare la futura scuola dell’infanzia Tina Anselmi

Legnano · 26/03/2026 alle 07:50

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Porte aperte alla futura Scuola dell’Infanzia “Tina Anselmi” di Legnano.

Porte aperte per visitare la futura scuola dell’infanzia Tina Anselmi

L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 con ingresso in via Cavour n. 3/5. Appuntamento alle ore 15 con introduzione agli spazi e visita del cantiere, Alle 16 in biblioteca, in via Cavour 3 ci sarà la conferenza della professoressa Alba Lazzaretto autrice del libro “𝘛𝘪𝘯𝘢 𝘈𝘯𝘴𝘦𝘭𝘮𝘪. 𝘓𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪” con la presenza del professor Giorgio Vecchio.

Partecipazione gratuita, senza prenotazione.

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