Pontevecchio, il Comitato civico si rinnova: a guidarlo ora è Maurizio Baroni

Il Comitato civico di Pontevecchio si rinnova.

Nuovo direttivo per il Comitato civico di Pontevecchio

In seguito alle dimissioni del presidente Giancarlo Ranzani, la realtà che dal 1996 si fa portavoce delle istanze della popolazione della frazione di Magenta ha provveduto a inviare una lettera a tutte le famiglie di Pontevecchio invitando gli abitanti a far parte del Comitato. Nella riunione del 29 gennaio, si è preso atto delle persone che hanno riposto alla lettera, costituendo di fatto il nuovo comitato, e si è provveduto a formalizzare le nuove cariche. Il nuovo presidente è Maurizio Baroni, il ruolo di segretario è stato affidato a Carlo Nosotti, gli altri componenti sono Fiorino Oldani, Pierangelo Clerici, Roberto Ceriotti, Paolo Cantoni, Luca Bonasegale, Bruno Strangio, Marco Nosotti ed Enzo Battistella.

“Vogliamo essere la voce degli abitanti della frazione”

Il neopresidente Baroni afferma:

“Il Comitato intende rappresentare la popolazione di Pontevecchio ed avrà il compito di raccogliere, discutere e trasmettere agli Enti preposti le varie istanze e le aspettative degli abitanti per quanto riguarda il sociale, la viabilità, la salute, la sicurezza, l’istruzione e l’organizzazione di manifestazioni socio-culturali”.