Il traffico ha i giorni contati: in arrivo i semafori intelligenti

Entro la fine dell’estate i cittadini di Pontenuovo di Magenta potranno dire addio alle interminabili code che oggi si formano negli orari di punta lungo la statale.

Un disagio denunciato da tempo dai residenti, ma finora rimasto senza soluzione; a causa di un’errata sincronizzazione dei semafori nei pressi del ponte sul Naviglio infatti, ogni giorno si generano incolonnamenti fino quasi alla rotonda per Malpensa. Stando a quanto annunciato dall’Amministrazione però, tale situazione dovrebbe presto finire.

A confermarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti, che martedì ha incontrato il comitato di Pontenuovo assieme al comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi e a un tecnico comunale per spiegare la natura del problema e illustrare gli interventi dei prossimi mesi:

«C’è stato un corto circuito tra le centraline e ne abbiamo messe delle nuove che in parte interagiscono con il vecchio sistema, in più c’è stata una modifica del Codice della Strada per cui il giallo non durerà più tre secondi ma cinque».

«Da qui a settembre ricableremo le centraline e installeremo una nuova tecnologia radar grazie alla quale i semafori non saranno più temporizzati, ma tramite un algoritmo e in base al traffico che i radar rileveranno i semafori verranno sincronizzati in tempo reale in modo da non creare code» conclude.