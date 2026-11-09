Ponte sul Naviglio chiuso ai veicoli : il Comune chiede interventi rapidi

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Pressioni del Comune di Cassinetta di Lugagnano su Città Metropolita di Milano per affrontare in tempi brevi la questione del ponte sul Naviglio Grande chiuso alla circolazione veicolare per un incidente da dieci giorni. Una situazione che sta creando disagi ai cittadini e ripercussioni sulle attività commerciali.

Come è noto, a seguito del grave incidente di venerdì (30 ottobre 2026 ), in cui un TIR ha urtato il parapetto del ponte sul Naviglio Grande facendone crollare una porzione, la circolazione veicolare è stata temporaneamente interrotta.

Chiusura traffico veicolare

Fin dai primissimi momenti, l’Amministrazione Comunale è intervenuta sul posto per gestire l’emergenza. Grazie a questa tempestiva attivazione, già alle 13 del giorno dopo, sabato 31 ottobre 2026, si è riusciti a concordare con Città Metropolitana di Milano (ente proprietario e competente della SP 197) un primo intervento di messa in sicurezza, ripristinando il transito per pedoni e biciclette condotte a mano. In attesa delle necessarie verifiche strutturali, Città Metropolitana ha disposto la chiusura al traffico veicolare.

La pressione del Comune

“L’Amministrazione comunale è in costante e stretto contatto con i dirigenti e i tecnici dell’ente, i quali stanno procedendo con le opportune verifiche per accertare la stabilità e la sicurezza dell’intero manufatto e valutare le condizioni per il ripristino della carrabilità. A questo proposito, nella giornata (venerdì 6 novembre 2026) il sindaco Domenico Finiguerra ha formalmente richiesto ai dirigenti di Città Metropolitana di programmare, già per questa settimana, l’esecuzione degli ulteriori interventi correttivi necessari per giungere alla riapertura del ponte in totale sicurezza. L’Amministrazione comunale è perfettamente consapevole dei pesanti disagi che questa chiusura comporta nel quotidiano: dall’impossibilità di raggiungere in auto servizi essenziali come la farmacia o l’ambulatorio medico, alle difficoltà delle famiglie costrette a lunghi percorsi alternativi per accompagnare i bambini a scuola, fino alle forti preoccupazioni per l’impatto economico sulle nostre attività commerciali. Per questi motivi, l’Amministrazione comunale sta seguendo la situazione momento per momento e sta spingendo con ogni mezzo affinché l’intervento di Città Metropolitana porti in tempi brevissimi alla risoluzione del problema e alla riapertura del ponte alla viabilità ordinaria” si legge in una nota dell’Amministrazione.

Un situazione non inedita, già altre volte il transito di Tir, in un tratto di strada non consentito, ha provocato danni al ponte sul Naviglio.