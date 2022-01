Ponte chiuso per lavori

Lunedì 10 gennaio

In piazza Manzoni a Nerviano, gli operai interverranno ripristinare la scalinata gravemente danneggiata nella notte di Capodanno.

Ponte chiuso per il ripristino della scalinata

Nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2021, il ponte sull'Olona in piazza Manzoni (di fronte al municipio) sarà chiuso per consentire i lavori di ripristino della scalinata gravemente danneggiata nella notte di Capodanno. Il divieto di circolazione scatterà alle 9 e resterà in vigore fino a fine lavori, prevista in giornata. Inevitabili i disagi al traffico veicolare.