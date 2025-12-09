Polizia Locale sempre più presente sul territorio

Proseguono con cadenza assidua le attività serali della Polizia Locale di Abbiategrasso nell’ambito del progetto Smart promosso da Regione Lombardia. Le ultime due iniziative effettuate sono state nelle notti del 21 e del 28 novembre 2025, dalle 20 alle 24, oltre quindici operatori , tra agenti e ufficiali coordinati dal Comandante Maria Malini, hanno presidiato diverse zone della città con una serie di controlli mirati.

Pattugliate zone sensibili

Le pattuglie hanno dedicato particolare attenzione alle aree più sensibili dal punto di vista del degrado urbano, in primis la zona della stazione ferroviaria, dove l’intensificazione delle verifiche ha portato anche a un intervento di polizia stradale: un automobilista, infatti, è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Controlli anche nelle vie del centro, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dalla movida, con l’obiettivo di prevenire comportamenti a rischio, evitare soste selvagge e, laddove possibile, garantire tranquillità ai residenti.

I dati delle operazioni

L’esito complessivo delle due serate, supportate anche dall’utilizzo del sistema elettronico Targa System, parla chiaro:1 conducente sanzionato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente 2 veicoli sequestrati perché privi di assicurazione;1 conducente multato per revisione scaduta; e oltre 40 sanzioni per sosta irregolare.

Un’azione per presidiare il territorio, una presenza maggiore per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore e nei luoghi più sensibili. Ricordiamo che al comando di via Trento da qualche settimana è anche operativo il servizio di fotosegnalamento.

A commentare i risultati è l’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi, che esprime piena soddisfazione per l’attività svolta:

«Questi controlli confermano l’impegno costante e su più fronti della nostra Polizia Locale. Un lavoro prezioso che contribuisce ogni giorno a rendere Abbiategrasso una città più sicura, più attenta e più vivibile per tutti i cittadini».

Un impegno che continuerà anche nelle prossime settimane, nell’ottica di una presenza sempre più capillare in vista delle festività natalizie.