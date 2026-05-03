Polizia Locale e sindaco a spasso coi bambini per insegnare i cartelli stradali

Una quarantina di alunni sono stati destinatari del momento che ha saputo coniugare sia gli aspetti riguardanti la segnaletica e i cartelli che quelli relativi ai comportamenti da adottare nei luoghi pubblici

Polizia Locale e sindaco di Casorezzo «a spasso» con i bambini per imparare i cartelli stradali e l’educazione civica.

Un tour durato due ore per conoscere da vicino la segnaletica stradale

Un vero e proprio tour durato due ore quello a cui hanno partecipato nei giorni scorsi gli allievi delle due classi quarte delle elementari casorezzesi, che hanno effettuato una piccola gita in compagnia del comandante Nicolò Rachele e del primo cittadino Rosella Giola.

Protagonisti una quarantina di alunni delle classi di quarta elementare

Una quarantina di alunni sono stati destinatari del momento che ha saputo coniugare sia gli aspetti riguardanti la segnaletica e i cartelli che quelli relativi ai comportamenti da adottare nei luoghi pubblici. Il giro è partito dalla scuola, proseguito in piazza fino alla provinciale, con rientro in via Carlo Porta e nella strada Vicinale di Furato e culminato quindi con l’ingresso nel parco di piazza 1 maggio. Si è trattato del secondo atto di un percorso già avviato nelle scorse settimane. Quando, lo ricordiamo, il progetto era sbarcato nelle scuole. Alla parte teorica si è dunque affiancata quella pratica andata in scena mercoledì.

“Il precedente”

L’ultima volta erano stati, oltre a Rachele, anche gli agenti Clarissa Palumbo, Chiara Incarbone e il vicecomandante Massimiliano Restelli a salire in cattedra tenendo una lezione sui cartelli, con percorsi che sono stati mostrati sul tavolo spiegando le norme della circolazione. Un’occasione che aveva anche visto la Polizia Locale portare con sé gli strumenti del mestiere, con tanto di palette.