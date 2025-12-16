Polizia Locale di Bià protagonista attiva alle Olimpiadi Invernali

Il Comune di Abbiategrasso entra ufficialmente nella macchina organizzativa delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Attraverso la recente delibera di Giunta numero 189, l’Amministrazione comunale ha ratificato l’adesione a un importante protocollo di collaborazione con Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e urbana nei territori che ospiteranno le gare.

Per garantire il monitoraggio della viabilità

L’impegno del Comando di via Trento si concretizzerà nel mese di febbraio 2026, periodo clou della manifestazione, quando quattro agenti della Polizia Locale cittadina partiranno alla volta dei presidi olimpici. Per assicurare la continuità del servizio ad Abbiategrasso e, allo stesso tempo, fornire un supporto costante in quota, la missione è stata organizzata con un sistema di turnazione che prevede l’invio di due agenti alla volta a settimane alterne, per un totale di 15 giorni effettivi. Gli operatori, che hanno aderito su base volontaria, saranno impiegati principalmente nel monitoraggio della viabilità lungo le arterie strategiche che collegano la metropoli milanese alle località di Bormio e Livigno, dove è previsto il maggiore afflusso di pubblico e atleti.

Un punto cardine dell’operazione è rappresentato dalla totale neutralità finanziaria per le casse comunali. L’accordo prevede infatti che la Provincia di Sondrio, in qualità di ente capofila, si faccia carico della copertura integrale di tutte le spese: dalle indennità previste dal contratto nazionale ai costi per vitto e alloggio, fino alla fornitura del vestiario tecnico termico necessario per operare in contesti montani.

Contesto internazionale

Sulla valenza strategica dell’iniziativa è intervenuta l’assessore alla Sicurezza Urbana e Protezione Civile, Chiara Bonomi, che ha promosso il provvedimento.