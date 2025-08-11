Polizia Locale: con i fondi regionali una nuova auto per i vigili

Da Regione Lombardia arriva un’altra buona notizia per Bareggio: sarà finanziato il progetto presentato dal Comune, inizialmente escluso per esaurimento fondi, per l’acquisto di una nuova auto per la Polizia Locale.

Grazie all’ordine del giorno della Lega, firmato dal consigliere regionale Silvia Scurati, Regione ha stanziato 3 milioni di euro aggiuntivi per finanziare tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale. Questo il commento della consigliera regionale e consigliera comunale bareggese:

"Numerosi Comuni riceveranno le risorse necessarie per potenziare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Un risultato concreto frutto dell’impegno della Lega, che continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città".