Polizia Locale: con i fondi regionali una nuova auto per i vigili
Il veicolo sarà a basso impatto ambientale e nel rispetto del Piano d’azione per l’energia sostenibile
Da Regione Lombardia arriva un’altra buona notizia per Bareggio: sarà finanziato il progetto presentato dal Comune, inizialmente escluso per esaurimento fondi, per l’acquisto di una nuova auto per la Polizia Locale.
Polizia Locale: coi fondi regionali un'auto per i vigili
Grazie all’ordine del giorno della Lega, firmato dal consigliere regionale Silvia Scurati, Regione ha stanziato 3 milioni di euro aggiuntivi per finanziare tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale. Questo il commento della consigliera regionale e consigliera comunale bareggese:
"Numerosi Comuni riceveranno le risorse necessarie per potenziare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Un risultato concreto frutto dell’impegno della Lega, che continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città".
Ringraziamenti alle istituzioni regionali anche da parte del primo cittadino Linda Colombo:
"Grazie a questo provvedimento acquisteremo un’auto elettrica per la Polizia Locale. Un’auto a basso impatto ambientale nel rispetto del Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes), che prevede la graduale innovazione del parco veicoli dei Comuni con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2. Un ringraziamento al gruppo della Lega e a Regione Lombardia per l’attenzione e il costante impegno profuso a favore del nostro territorio".