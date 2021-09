Polizia Locale: centenario in festa con l'assessore regionale

Centenario speciale per la Polizia Locale di Corbetta. Sabato 18 settembre, si è celebrato, nel palazzo comunale di via Cattaneo 25, lo speciale anniversario del Comando cittadino.

Centenario in festa con l'assessore regionale

Presente all’evento, oltre al sindaco Marco Ballarini e al Comandante Lia Vismara, anche l’Assessore Regionale alla Sicurezza, Polizia Locale ed Immigrazione, Riccardo De Corato, che ha voluto omaggiare il corpo corbettese, già oggetto di una bella mostra allestita da Le Matite colorate nella sala C'era una volta.

"Polizia Locale fondamentale"

“In una società in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior forza a diversi livelli, il ruolo dei vigili è particolarmente importante- ha affermato l’esponente di Fratelli d’Italia della Giunta Fontana ringraziando il sindaco e la comandante per l’invito- per questo da parte di Regione c’è il massimo impegno a sostenere con interventi, iniziative e bandi per dotazioni strumentali il lavoro degli agenti”.

Crest per De Corato

Il sindaco Ballarini ha ringraziato l’Assessore De Corato per sua la presenza odierna alla cerimonia e gli ha consegnato un crest commemorativo. In conclusione alla mattinata, i presenti hanno poi potuto visitare una piccola mostra di fotografie storiche dei vigili di Corbetta.