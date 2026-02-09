Polizia Locale alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Da Abbiategrasso alle vette olimpiche: la Polizia Locale in servizio a Livigno. Mentre l’attenzione del mondo è puntata sulle piste della Valtellina c’è un pezzetto di Abbiategrasso che lavora dietro le quinte per garantire il successo di queste Olimpiadi Invernali2026.

Con l’inizio ufficiale dei Giochi, alcuni agenti Polizia Locale della città del Leone sono entrati nel vivo della loro missione a Livigno, portando la professionalità del Comando di via Trento nel cuore pulsante delle competizioni di freestyle e snowboard.

Il compito degli operatori è cruciale

Sono in servizio per garantire la sicurezza stradale e urbana in un territorio che, in questi giorni, sta accogliendo migliaia di atleti, delegazioni e turisti da ogni continente. Gli agenti abbiatensi sono schierati lungo le arterie strategiche che collegano Milano alle località di Bormio e Livigno, gestendo i flussi di traffico e assicurando che la macchina organizzativa proceda senza intoppi. La missione, che proseguirà per tutto il mese di febbraio, è frutto di una pianificazione meticolosa. Turnazione costante: Per non privare Abbiategrasso del servizio essenziale, gli agenti (partiti su base volontaria) operano in coppie a settimane alterne, per un totale di 15 giorni di presidio effettivo. Un aspetto fondamentale per la nostra comunità è che l’operazione non grava sulle casse comunali. Grazie all’accordo con la Provincia Di Sondrio, ogni spesa, dalle indennità al vitto, fino all’abbigliamento termico speciale è interamente coperta dall’ente capofila.