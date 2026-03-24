Martedì 24 marzo 2026, alle ore 17.30, il cortile di Palazzo Malinverni in Piazza San Magno a Legnano ospiterà la cerimonia di consegna di un nuovo veicolo Fiat Doblò XL attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e fragilità.

Pmg Italia consegna un veicolo attrezzato a Uildm

L’iniziativa è parte del Progetto di Mobilità Garantita, un’azione patrocinata dal Comune di Legnano in collaborazione con la sezione locale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e P.M.G. Italia S.p.A.. L’evento celebrerà il traguardo raggiunto grazie alla sensibilità delle aziende del territorio, con il tradizionale taglio del nastro e la consegna degli attestati di ringraziamento agli sponsor.

UILDM e il Parco ex-ILA: il cuore pulsante dell’inclusione

La consegna di questo mezzo rafforza il ruolo della UILDM, che è una delle storiche associazioni residenti nel Parco ex-ILA. Questa presenza è parte integrante di una delle azioni del progetto “La Scuola si fa Città”, un’iniziativa volta a trasformare gli spazi urbani in luoghi di apprendimento, condivisione e inclusione sociale. In questo contesto, la mobilità garantita diventa il ponte che permette a chi vive nel parco e a tutta la cittadinanza fragile di restare connessa con il resto della città.

Nove anni di assistenza: i numeri di un servizio vitale

Il progetto ha radici profonde: nato nel 2017 con tre veicoli in comodato d’uso, ha garantito autonomia a oltre 2.000 persone ogni anno. I mezzi permettono di raggiungere ospedali, centri di cura, posti di lavoro e centri sportivi. Solo nei primi mesi del 2026, sono già stati portati a termine circa 300 trasporti.

Perché Legnano ha bisogno di questo progetto

Il contesto demografico di Legnano rende questi servizi essenziali. Con una popolazione di oltre 61.400 abitanti, la città vede gli over 65 rappresentare circa il 23,5% dei residenti. Inoltre, oltre 10.000 nuclei familiari sono composti da persone sole, spesso prive di supporto per raggiungere i luoghi di cura. Con circa 1.769 cittadini con gravi disabilità accertate, il nuovo veicolo è fondamentale per contrastare l’isolamento.