Plis del Basso Olona, un nuovo patto fra i Comuni per rilanciarlo

Il PLIS del Basso Olona è nato con deliberazione della allora giunta provinciale il 30 novembre 2010, comprende una superficie pari a 268 ettari e coinvolge i territori di Rho (Comune capofila), Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago. E’ situato nella porzione nord-occidentale del territorio della Città Metropolitana, nel contesto dell'alta pianura irrigua, a sud del canale Villoresi.

Un nuovo patto fra i Comuni per rilanciare il Plis

Nei mesi scorsi i quattro Comuni interessati hanno rivisto il patto che li unisce e hanno redatto una nuova convenzione che sta per essere votata dai quattro Consigli comunali. Una firma simbolica è prevista nella festa annuale, che si terrà domenica 18 maggio 2025 con il titolo “Quattro Comuni, un solo parco”. La convenzione avvia un nuovo corso del Plis del Basso Olona, per favorirne il rilancio e la valorizzazione.

Tanti momenti in programma

La giornata del 18 maggio prevede diversi momenti. Si comincia con la tradizionale biciclettata per famiglie Bimbimbici che FIAB e Comune di Rho propongono con partenza alle 10 da piazza Jannacci e arrivo alle 11.30 al Fontanile Serbelloni Costa Azzurra nel territorio di Pregnana Milanese, dove si svolgerà il resto del programma. I partecipanti si fermeranno poi per un pic nic all’aria aperta.

Alle 10.30 Il Prisma - Amici del PLIS propone un tour nel PLIS con visita guidata alla cascina Rossi. Alle ore 11.30 è prevista la presentazione della nuova convenzione da parte dei quattro Sindaci, chiamati poi a premiare le associazioni che si occupano di tenere in ordine il Parco.

Alle 14.30 Bee Movement presenta la vita delle api: arnia didattica, dipingiamo l’arnia e laboratorio bombe di semi. Alle 15.30 e alle 16.30 Il Prisma - Amici del Plis lanciano altre visite guidate del Plis. La Ghiandaia aiuterà a individuare le tracce degli animali, con un laboratorio di educazione ambientale dedicato ai bambini. Non mancherà una azione di pulizia dal titolo “Plastic free, tutti a pulire!”.

Alle 16 altri laboratori: Tito insegna la pittura all’acquerello; Tommy e i suoi amici: mosaicisti al lavoro; Emanuela ci insegna la “quilling art” (una forma di arte con la carta, attraverso l’utilizzo di strisce di carta di differenti spessori che permettono di dare vita a disegni e decorazioni) mentre Officine teatrali e Wake up Vanzago leggeranno fiabe in natura per bambini dai 6 ai 10 anni. Altri laboratori prenderanno il via alle 16.30: Claudio e Carla insegneranno a dipingere “en plein air”; Elisa esporrà acquerelli e pittura “en plein air”.

Alle 17.00 Bareggio pulita e Amici del Plis insegneranno a bimbi e adulti come tenere pulita l’area verde. Mezz’ora dopo Kilometro zero proporrà musica per tutti, fino alle 18.30.

Saranno esposti i disegni dei ragazzi

Le Scuole del Plis presenteranno un’esposizione dei disegni dei ragazzi. La Famiglia Rhodense farà conoscere i giochi di legno di una volta. Saranno presenti stand gastronomici degli agricoltori del D.A.V.O, Distretto agricolo della Valle Olona con panini e birra delle aziende agricole Fratelli Caronni, Oldani e Birrificio Rhodense. Dunque, una giornata in mezzo alla natura con visite guidate, picnic, laboratori, giri in bici per grandi e piccini, pittura all'aria aperta, buon cibo e tanto altro.