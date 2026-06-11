Play Your Mind a Busto Garolfo, sport e confronto per parlare di salute mentale

Parlare di salute mentale nel mondo del lavoro è ancora difficile. Stress, ansia e disagio psicologico colpiscono sempre più professionisti e manager, ma troppo spesso restano nascosti dietro il silenzio e lo stigma.

Per contribuire a cambiare questa cultura nasce Play Your Mind, l’evento promosso da Manager United APS in programma sabato 13 giugno dalle ore 11.00 presso il Play Sport Village di Busto Garolfo. Una giornata aperta a manager, professionisti e cittadini che unirà sport, formazione e condivisione con un messaggio semplice e potente: il benessere mentale riguarda tutti.

“Il disagio psicologico nel lavoro esiste, ma troppo spesso resta invisibile. Non perché sia raro, ma perché manca il contesto giusto per parlarne. Play Your Mind – spiega il Presidente, Stefano Lieto – nasce proprio per questo: creare uno spazio reale in cui fermarsi, confrontarsi e vivere una giornata diversa, tra sport, testimonianze e condivisione, insieme a manager, professionisti e ospiti che hanno storie vere ed importanti da raccontare. Perché il benessere mentale non può più essere affrontato da soli”.

Protagonista di questa prima edizione sarà appunto la Nazionale Italiana Comici, che scenderà in campo in una partita aperta al pubblico insieme a una rappresentativa di manager, in un momento capace di unire leggerezza e riflessione.

“Siamo felici di partecipare a un’iniziativa come Play Your Mind, che affronta con coraggio e intelligenza un tema così delicato – dichiara il Presidente, Salvatore Ferrara, – Il sorriso e lo sport hanno un potere straordinario: uniscono le persone, alleggeriscono i pesi e aiutano a parlare anche di ciò che spesso resta in silenzio. Scendere in campo per una causa come questa per noi non è solo divertimento, ma responsabilità”.

Tra gli ospiti della giornata anche Paolo Venturini, ultramaratoneta, ispettore della Polizia di Stato e volto della rubrica Running Scenery su Sky Sport.

L’evento, realizzato con il contributo di BCC Busto Garolfo e Buguggiate, e gli sponsor Affidea Clinics e Professione Casa, si sviluppa come un format multidisciplinare che alterna attività sportive, workshop e momenti di confronto.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo, spiega il sostegno dell’istituto di credito da lui guidato, a questa giornata.

“Sui manager e sui dirigenti gravano gravi responsabilità. In una fase economica caratterizzata da cambiamenti rapidi, incertezza dei mercati e continue evoluzioni normative e tecnologiche, chi guida organizzazioni e aziende è sottoposto a livelli di stress sempre più elevati. La capacità di assumere decisioni tempestive, gestire le risorse umane e garantire risultati sostenibili richiede equilibrio, preparazione e una forte resilienza personale. Manager motivati e supportati sono nelle condizioni migliori per prendere decisioni efficaci, generare valore e contribuire allo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità. Così le persone possono esprimere al meglio il proprio potenziale, conciliando risultati, responsabilità e qualità della vita”.

“Come realtà impegnata quotidianamente nella tutela della salute delle persone – dichiara Pietro Bufano, Regional Manager Affidea Clinics Lombardia – in Affidea riteniamo fondamentale contribuire anche alla diffusione di una maggiore cultura del benessere mentale. Oggi più che mai è necessario superare stigma e reticenze, portando questi temi all’interno della società e del mondo del lavoro con serietà, responsabilità e concretezza. Play Your Mind rappresenta un’iniziativa di grande valore perché unisce sensibilizzazione, prevenzione e partecipazione, promuovendo un approccio alla salute realmente completo e centrato sulla persona”.