Plastica, carta e mozziconi: i bambini hanno ripulito la città

Tanta plastica, carta e quasi 2mila mozziconi di sigaretta. E’ il bilancio della giornata di educazione ambientale e civica che ha visto all’opera i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Manzoni

Tanta plastica, carta e quasi 2mila mozziconi di sigaretta. E’ il bilancio della giornata di educazione ambientale e civica che nei giorni scorsi ha visto all’opera i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Manzoni di via IV Novembre a Parabiago.

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Gli studenti hanno ripulito alcune aree della città

Studenti che sono scesi in campo per ripulire alcune aree della città e lo hanno fatto sulla scia di un accordo frutto della collaborazione con il Comune di Parabiago e Legambiente Parabiago. «Puliamo il Mondo – Park Litter», questo il titolo dell’iniziativa di cittadinanza attiva dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cura degli spazi verdi cittadini e che ha visto il coinvolgimento delle scuole appunto.

Le modalità di pulizia e i protagonisti

I ragazzi attrezzati di guanti sacchi e attrezzi adeguati, hanno pulito Parco Crivelli e Parco di Villa Corvini insieme ai volontari e alle loro insegnanti seguendo le istruzioni del progetto di monitoraggio e compilando i moduli con i dati richiesti. Un momento, quindi, di educazione ambientale e civica condivisa anche con la dirigente scolastica Michela Zanoletti e con l’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Giacomo Sartori e dalla vicesindaco, Francesca D’Angelo.

“Non soltanto ci aiutate a pulire i parchi, ma diventate un esempio”, ha detto il sindaco Giacomo Sartori

I ragazzi hanno dimostrato consapevolezza nel compito a loro assegnato, un esempio di senso civico sottolineato anche dal sindaco Sartori che si è rivolto direttamente ai ragazzi: