Più strumenti, più efficienza, più sicurezza per il territorio

La sicurezza dei cittadini e del territorio è uno dei temi più caldi e attuali. Le Amministrazioni si stanno dotando dei mezzi necessario per garantirla e per il bene della comunità.

La Polizia Locale dell’Unione i Fontanili per svolgere questa attività al servizio della comunità ha introdotto diverse novità oltre al recente potenziamento del sistema di videosorveglianza che rappresentano un importante passo avanti per rendere il servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini. Dotazioni moderne che consentiranno agli agenti di operare con maggiore rapidità negli spostamenti, nei controlli e negli interventi quotidiani, rafforzando la presenza sul territorio e le attività di prevenzione.

Rapidità d’intervento

Un investimento che guarda al futuro, con l’obiettivo di garantire un territorio sempre più sicuro e un servizio sempre più efficiente per tutti. A spiegare tutte le novità e i mezzi introdotti il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Gaggiano Francesco Berardi.

«Sono stati effettuati importanti investimenti per il corpo di Polizia Locale dell’Unione i Fontanili – sottolinea Berardi – L’arrivo di due nuovi mezzi operativi, 2 motociclette, pensati per rendere il servizio ancora più efficiente sul territorio, per potersi districare con agilità nel contesto urbano e raggiungere in modo tempestivo i luoghi dove viene richiesta la presenza degli agenti. Questi mezzi permetteranno agli operatori di svolgere le loro mansioni con maggiore rapidità negli spostamenti e nei controlli e negli interventi quotidiani, garantendo una presenza costante sul territorio ampio che ogni giorno coprono con il loro servizio. Consideriamo che i mezzi dell’Unione, per garantire un presidio costate, percorrono circa 180mila chilometri in un anno su tutto il territorio servito dalla Polizia Locale e lo scorso anno hanno effettuato 1500 interventi su chiamata.».

Nuovi occhi elettronici

A completare il potenziamento del comparto sicurezza l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, gli occhi elettronici che vegliano sulla comunità.