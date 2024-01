Più sostegno alla scuola Gattinoni

Rinnovata la convenzione fra il Comune di Pregnana e la scuola dell’Infanzia Paritaria Achille Gattinoni.

Scuola Gattinoni

Con il voto favorevole di tutto il consiglio comunale, l’accordo che definisce il sostegno pubblico alla scuola di via Roma 83 è stato siglato dal sindaco Angelo Bosani e dal parroco don Giustino Lanza, presidente pro tempore della fondazione.

La convenzione, valida sino alla fine del 2026, giunge al termine di un dialogo fra giunta e rappresentati della Fondazione Gattinoni iniziato in estate. I termini dell’accordo hanno trovato l’approvazione sia da parte della maggioranza di Insieme per Pregnana, sia dall’opposizione di Laboratorio Civico.

Contributo pubblico

A spiegare le novità è lo stesso gruppo di maggioranza:

«Nella nuova convenzione il Comune si impegna ad erogare alla Fondazione contributi per favorire l’inserimento non solo di alunni con disabilità, ma anche con bisogni educativi speciali. Nella convenzione si adeguano i termini economici tenendo conto del numero degli iscritti e delle nuove esigenze dell’ente».

Il contributo pubblico sarà composto da una parte fissa di 35mila euro e una variabile da 290 euro per ogni bambino residente a Pregnana iscritto. In aggiunta è previsto anche un’ulteriore sostegno economico pari a 1800 euro per le spese ordinarie.

«Un accordo che ribadisce coi fatti il sostegno alla scuola Gattinoni per il suo storico servizio a favore della comunità pregnanese» scrive Insieme per Pregnana.

Servizio a favore della comunità

«Lieti che la convenzione triennale sia stata riconfermata e adeguata alle esigenze per il triennio 2024» ha commentato il gruppo consiliare di Laboratorio Civico.

La scuola Gattinoni fu fondata nel 1912 grazie al lascito della signora Angelina Ferrario, vedova di Giuliano Gattinoni di Vanzago, in seguito alla morte in tenera età del figlio Achille. L’asilo si costituì in ente morale nel 1912 come istituzione a servizio delle famiglie e dei bambini del popolo ed iniziò l’attività nel 1915. Per la conduzione della scuola furono chiamate le Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea; è quindi sin dalle origini una scuola di ispirazione cristiana.

Dalla tragedia che colpì la famiglia Gattinoni, per volontà della signora Ferrario, nacque l'ente che per tanti versi rappresenta il cuore della comunità pregnanese. Centinaia di bambini in questo secolo di storia hanno iniziato il loro percorso scolastico in questo istituto, presente ancor prima che fosse creata la piazza Santi Pietro e Paolo su cui ora si affaccia.