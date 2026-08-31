Più sicurezza in città grazie all’accordo stipulato con il servizio di vigilanza privato

Un accordo con un servizio di vigilanza privato per garantire maggiore sicurezza sul territorio di Lainate anche nelle ore notturne. Inizia con un importante novità il mese di settembre nel comune lainatese.

Il Sindaco Alberto Landonio “Una prevenzione efficace per venire incontro alle richieste dei cittadini”

«La nuova collaborazione con un servizio di vigilanza privata, la Giunta Comunale cerca di rispondere in modo tempestivo, alle numerose segnalazioni che provengono dalla cittadinanza dando attuazione a quanto indicato nelle Linee Programmatiche presentate a inizio mandato, dimostrando che gli impegni presi con la cittadinanza vengono rispettati – spiega il primo cittadino lainatese» Per garantire una prevenzione efficace, i vigilanti effettueranno tre passaggi ispettivi ogni notte, in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 3

Diverse le zone che saranno controllate con tre passaggi notturni

«Gli orari dei controlli saranno volutamente variabili e non predefiniti, proprio per evitare pattern ripetitivi che potrebbero favorire eventuali malintenzionati – spiega Landonio – Le ispezioni, della durata di circa 30 minuti a giro inclusi i tempi di spostamento, si concentreranno inizialmente su alcuni punti nevralgici del territorio segnalati in questi primi due anni di mandato da Largo Vittorio Veneto e Piazza della Vittoria fino alla Farmacia Comunale 2, l’ingresso della Scuola Primaria di via Litta, il muro di Villa Litta e i principali parchi pubblici come via Roma, Largo Grancia, via Manzoni e via Kennedy. Si tratta – conclude il primo cittadino lainese – di un’attività esclusivamente preventiva di osservazione e controllo. In caso di reati o criticità, le guardie attiveranno immediatamente la collaborazione con le Forze dell’Ordine, offrendo così ai cittadini un territorio più protetto e presidiato.»