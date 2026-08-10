Più sicurezza a Legnano, pronto un progetto per 13 nuove telecamere

Implementare il sistema di videosorveglianza e di identificazione veicolare in città che, in questi anni, l’amministrazione di Legnano ha già raddoppiato per numero e che, in questo momento, supera le 350 telecamere sul territorio cittadino: è l’obiettivo che la giunta Radice si pone partecipando al bando del Ministero dell’Interno di cofinanziamento con il progetto “LegnanoSi.Cura”. Il progetto punta a potenziare la rete della videosorveglianza in tredici postazioni, in particolare plessi scolastici e giardini pubblici, individuate per la loro strategicità alla luce della fruizione da parte della cittadinanza o della rilevanza sotto il profilo del traffico veicolare.

Le parole dell’assessore Brambilla

«Proprio la scorsa settimana, con l’identificazione dell’autore di uno scippo avvenuto in corso Sempione grazie al sistema di telecamere, abbiamo avuto l’ennesima riprova del ruolo insostituibile della tecnologia per risalire agli autori dei reati -commenta Mario Brambilla, assessore al Welfare, Abitare e Sicurezza. Siamo convinti che la dotazione e il posizionamento di questi strumenti debbano seguire l’evoluzione della città e i suoi cambiamenti; per questo gli uffici della Polizia locale hanno steso un progetto, “LegnanoSi.cura”, che considera le novità intervenute nell’ultimo anno relativamente alla viabilità, come l’apertura controllata del varco di via Liguria, i progetti in corso, come la trasformazione di aree esterne agli istituti scolastici in luoghi di socializzazione, ma anche la situazione di assi sempre molto trafficati come la via Melzi e, quindi, la necessità di un maggior controllo su queste parti della città. Con la partecipazione a questo bando ministeriale, l’amministrazione prosegue, in coerenza con le linee programmatiche, nella creazione di un sistema di azioni integrate insieme con le Forze dell’Ordine e la nostra Polizia locale che risponda alle richieste di sicurezza urbana che provengono dai cittadini».

Le 13 postazioni del progetto

Nel dettaglio le 13 postazioni identificate nel progetto sono:

Varco via Liguria

Scuola Franco Tosi

Liceo Galilei e Giardino Pattani

Istituti Bernocchi e Dell’Acqua

Piazza Mocchetti (parte pubblica)

Via San Bernardino e Giardino Arno Covini

Via Beccaria

Via Guerciotti

Via Colombes – Baita degli Alpini

Via Melzi incrocio via Zaroli

Via Melzi incrocio via Filzi

Via per Canegrate

Corso Magenta Scuola Bonvesin della Riva

Finanziamento del progetto

L’importo complessivo del progetto ammonta a 223.993,28 euro e sarà finanziato per metà (111.996,65 euro) con risorse interne e per metà con le eventuali risorse ministeriali del bando.