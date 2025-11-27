Più fondi per la scuola parrocchiale “Don Fracassi”

Una nuova convenzione con la scuola dell’infanzia parrocchiale Don Severino Fracassi di Bareggio.

Il documento è stato approvato all’unanimità durante il Consiglio comunale di ieri e avrà validità per il prossimo triennio.

“La novità principale – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – è l’aumento del contributo annuale corrisposto dal Comune, che passerà da 42.000 a 45.000 euro, finalizzato al contenimento dei costi a carico delle famiglie e al buon funzionamento dell’istituto. Inoltre, abbiamo aggiornato la convenzione includendo il nuovo servizio della ‘Sezione Primavera’ e aggiornando la parte riguardante il supporto scolastico dei ragazzi diversamente abili in base alle nuove normative. Questa convenzione, condivisa con il parroco e la segreteria della scuola, conferma l’importante impegno della nostra Amministrazione a supporto di una realtà attiva da più di 100 anni, riconosciuta e apprezzata dalla cittadinanza”.