Più di 8mila euro per il Centro Nemo

Grande successo di partecipazione per «Slart &Taste»: arte, gusto e solidarietà per la ricerca e la cura della Sla

Una serata charity che ha unito convivialità, arte e gastronomia con l’obiettivo di sostenere il Centro Clinico NeMO di Milano, punto di riferimento nazionale per la presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari.

Un successo l’appuntamento dal titolo «Slart &Taste

E’ stato un successo l’appuntamento dal titolo «Slart &Taste, arte, gusto e solidarietà per la ricerca e la cura della Sla» svoltosi nei giorni scorsi nella sala delle Colonne dei Padri Oblati del Santuario di Rho. Serata che ha permesso di raccogliere 8.740 euro a sostegno dei progetti di cura e ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

L’iniziativa ha centrato il suo obiettivo grazie alle organizzatrici, le volontarie Cristina Alini e Barbara Marascio

L’iniziativa ha centrato il suo obiettivo grazie alle organizzatrici dell’evento, le volontarie Cristina Alini e Barbara Marascio, che tra le altre cose hanno ottenuto il patrocinio del Comune. «Questa serata nasce da una scelta precisa: trasformare la difficoltà in impegno concreto – hanno detto Alini e Marascio – La Sla arriva senza chiedere permesso, ma ciascuno di noi può decidere di esserci, di contribuire, di sostenere chi ogni giorno combatte. Essere accanto al Centro NeMO significa questo: non lasciare sole le persone e le loro famiglie».

Protagonista della serata anche l’Associazione Slafood

Protagonista della serata anche l’Associazione Slafood, nata per mettere il mondo dell’alta cucina al servizio della solidarietà, con la preparazione di un risotto mantecato al momento e la partecipazione di Chef Ambassador. Tra gli chef presenti Fabio Zanetello, Cristian Benvenuto, Elio Sironi, Fabio Tonoli insieme alle creazioni del maestro panificatore Matteo Cunsolo. Accanto al momento conviviale, si sono alternate performance artistiche dei volontari pensate per coinvolgere il pubblico e ricordare come creatività e bellezza possano diventare strumenti concreti di solidarietà.