Più di 500 persone in preghiera per la fine del Ramadan

Oltre 500 persone in preghiera al Campo dell’amicizia di Legnano per celebrare la fine del Ramadan, il mese di digiuno rituale che tutti i musulmani adulti sono tenuti a osservare.

In 500 a Legnano per la fine del Ramadan

Nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile 2023, l’appuntamento per i fedeli di Allah era alle 8.30. Nonostante la pioggia battente oltre 500 persone sono accorse nella città del Carroccio da tutto l’Altomilanese e il Varesotto per partecipare alla preghiera promossa dall’Associazione culturale italo-araba di Legnano presieduta da Essaidi El Aroussi.

La cerimonia nel campo concesso dall'Amministrazione comunale si è svolta su due turni. Pur con gli inevitabili disagi dovuti alla pioggia battente (gli ombrelli aperti e i tappeti da preghiera che, sebbene stesi a terra sopra teli di plastica, si sono inzuppati d'acqua), sono stati entrambi affollati: più massiccia la partecipazione al primo, che ha visto raccogliersi in preghiera quasi 400 persone; quasi 200 quelle che hanno animato il secondo.

Nel settore riservato alle donne anche tanti bambini. L'auspicio dell'Associazione è di poter disporre in futuro di uno spazio coperto dove poter svolgere in serenità la cerimonia anche in casi di meteo avverso come quest'anno.