Sono più di 4,5 i milioni di euro con cui Regione Lombardia ha finanziato il progetto intermodale per rendere la stazione di Rho più facilmente accessibile a chi sceglie modalità di spostamento alternative.

Più di 4 milioni di euro per sistemare l'accesso alla stazione di Rho

Regione Lombardia mette in campo oltre 11,6 milioni di euro per finanziare i progetti dell’area milanese, a Rho e Sesto San Giovanni, vincitori del bando regionale ‘Multimodale urbano’, che ha l’obiettivo di efficientare il sistema della mobilità urbana integrata migliorando, all’interno delle città e dei territori, le connessioni ciclopedonali con le stazioni ferroviarie e l’interscambio tra il trasporto su ferro e il trasporto su gomma, generando ricadute positive sia sulla qualità e l’affidabilità dei servizi e delle reti infrastrutturali, sia sulla sostenibilità ambientale.

“Gli interventi a Rho e Sesto San Giovanni – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – sono strategici per proseguire nell’efficientamento delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità e di trasporto che stiamo portando avanti con convinzione in questi anni. Diamo risposte tangibili ai cittadini e concretezza al concetto di intermodalità. Continuiamo a lavorare, in sinergia con gli enti locali, con una visione e una progettualità d’insieme”.

Rho - Progetto ‘Bosco elettrico

La proposta progettuale coinvolge sia la piazza principale a nord della stazione che l’ingresso a sud della stessa e si pone l’obiettivo di potenziare l’accessibilità intermodale alla stazione di RFI di Rho, privilegiando il TPL e tutte le forme di accessibilità alternativa al trasporto privato (taxi, car sharing, biciclette). La proposta vede la creazione di un “Bosco elettrico” quale spazio pubblico civico, abitabile, accessibile e inclusivo. Si prevede il ridisegno della piazza nei suoi spazi dedicati ai pedoni e alla riorganizzazione delle aree Kiss&ride (sosta veloce delle auto) e TPL. Il progetto prevede inoltre la ridefinizione delle rampe di accesso al sottopasso pedonale passante e da un nuovo anello ciclabile che colleghi il centro di Rho con la Stazione e la Piazza del Municipio.

L'onorevole Fabrizio Cecchetti "L'ultimo di una serie di interventi promossi dal Ministro Salvini e da Regione Lombardia"

“Un sentito ringraziamento a Regione Lombardia che, attraverso il bando Multimodale Urbano, ha investito 4,5 milioni di euro per rendere più accessibile la stazione ferroviaria di Rho a chi sceglie modalità di spostamento alternative. L’intervento mira a migliorare le connessioni ciclopedonali e a favorire una mobilità più sostenibile ed efficiente - afferma l’onorevole Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega insieme al consigliere comunale Christian Colombo - . “La proposta progettuale – aggiungono – riguarda sia la piazza principale a nord della stazione sia l’ingresso sud, con l’obiettivo di potenziare l’intermodalità e facilitare l’accesso dei pendolari”. “Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi promossi dal Ministro Matteo Salvini e da Regione Lombardia per migliorare la mobilità dei nostri territori, aumentare la sicurezza dei pendolari e riqualificare le stazioni ferroviarie, rendendole più moderne, funzionali e rispondenti alle esigenze dei cittadini. È la conferma di un impegno concreto verso infrastrutture più accessibili, sicure ed efficienti, fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.