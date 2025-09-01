prima edizione

Centro commerciale di Rescaldina in divisa sportiva per una domenica d’eccezione. Sport e shopping hanno dimostrato di comporre un abbinamento perfetto

È stato un grande successo per la prima edizione della Summer Run che si è svolta a Rescaldina. La corsa dell’estate ha visto al via oltre 250 appassionati sulla distanza dei 10 chilometri e tante famiglie con bambini e amici a quattro zampe per la Family Run.

Più di 250 atleti hanno partecipato alla Summer run

Centro commerciale di Rescaldina in divisa sportiva per una domenica d’eccezione. Sport e shopping hanno dimostrato di comporre un abbinamento perfetto. Arco di partenza e arrivo posizionato davanti alla fontana d’ingresso del Centro Commerciale – Spazio Conad, con i runner che già un’ora prima della partenza animavano l’area suscitando la curiosità dei primi clienti.

«Una grande giornata di sport con tantissima gente», hanno dichiarato Simone Rao, direttore del Centro Commeciale Rescaldina e Giuseppe Zavaglia, titolare dello Spazio Conad, le due realtà organizzatrici della Summer Run. «Abbiamo voluto portare lo sport in un luogo dedicato allo shopping e il risultato ha sorpreso anche noi».

Tanti runner, ma anche la clientela è rimasta sorpresa di quanto stava accadendo. In tanti si sono fermati agli stand dell’organizzazione e degli sponsor per capire cosa stesse accadendo e manifestando il loro apprezzamento per il clima di festa che ha caratterizzato l’intera mattinata. Pasta party finale compreso.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

In previsione della seconda edizione

"E' stato un test – hanno aggiunto Rao e Zavaglia – e il risultato ci ha dato tanta energia. La Summer Run è piaciuta anche ai partecipanti che al rientro delle vacanze si sono subito messi alla prova e ai negozi che caratterizzano il nostro Centro commerciale. L’anno prossimo sicuramente il bis».

La parte tecnica della Summer Run è stata curata da Sport Più, la società sportiva che organizza Running People, circuito che coinvolge due province e sei città: Gallarate, Castellanza, Varese, Legnano, Rescaldina e Busto Arsizio. «Con la corsa dell’estate possiamo anche aggiungere Cerro Maggiore. È stata una prima edizione di grande valore. Ora al lavoro per inserirla nel circuito Running people 2026».

Daniel Di Bisceglie, assessore allo Sport di Cerro Maggiore: «Abbiamo vissuto una grande giornata di sport e di collaborazione con il Comune di Rescaldina. Un ringraziamento particolare a Sport Più che ha organizzato la corsa, al Centro Commerciale Rescaldina e allo Spazio Conad che hanno voluto questo evento e ai volontari, agenti di polizia locale, protezione civile e Croce Rossa. Una squadra pronta per organizzare l’edizione 2026».

Il podio Uomini: Luca Venier, Steven Seminati, Massimiliano Rienzo.

Il podio Donne: Francesca Eterovich, Cristina Brembilla, Elisabetta Luraschi