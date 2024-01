"Più attenzione per Villaggio Cavour"

Un banchetto e una raccolta firme per chiedere al Comune di Settimo maggiori attenzioni per la frazione di Villaggio Cavour.

Villaggio Cavour

Nella mattinata di domenica la lista civica Oltre, Forza Italia e Lega hanno raccolto le firme a Villaggio Cavour per chiedere il ripristino del vecchio orario dello Sportello del Cittadino, il giovedì dalle 14 alle 18.

“L’Amministrazione comunale ha ridotto l’apertura a sole due ore, dalle 14 alle 16, impedendo di fatto l'accesso al servizio a tutti i lavoratori – afferma il consigliere Ruggiero Delvecchio -. Oltre alla sostanza del provvedimento contestiamo anche la modalità comunicativa, visto che la riduzione dell’orario è avvenuta nel silenzio più totale con i residenti che se ne sono accorti solo perché, recandosi in loco, l’hanno trovato chiuso”.

Banchetto e firme

Il banchetto è stata anche l'occasione per ascoltare dalla voce dei residenti le criticità di un quartiere che negli ultimi anni ha perso quasi tutte le attività commerciali e al momento non ha più neanche un panificio.

“Sarebbe necessario, anzitutto, creare un collegamento col capoluogo e le altre frazioni – continua il consigliere Delvecchio - in modo tale da permettere anche a coloro che non hanno l'auto di raggiungere i servizi basilari, vista anche la mancanza di un medico di base”.

Campagna di ascolto

Le firme raccolte sono state circa 50: “Considerata la mattinata molto fredda siamo soddisfatti – conclude Delvecchio -. Da parte nostra vuole essere l’inizio di una campagna di ascolto di tutte le frazioni e i quartieri della città, troppo spesso dimenticati in questi anni dall’Amministrazione comunale, e dei loro problemi. Nelle prossime settimane gireremo le periferie per incontrare i cittadini in vista della stesura del programma per le elezioni comunali di giugno: è nostra intenzione presentare un programma elettorale specifico per ogni singolo quartiere di Settimo”.