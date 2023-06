Più agenti e controlli per l'estate a Pregnana Milanese.

Polizia locale

Con venerdì 26 maggio hanno preso il via i servizi serali della Polizia Locale di Pregnana.

L’impegno preso dall’Amministrazione comunale e dagli Agenti è stato quello di garantire un ampliamento del servizio che vada in due direzioni: innanzitutto un ampliamento dell’orario, con particolare attenzione alle ore serali nei weekend del periodo estivo, e un ampliamento dei servizi mirati svolti di giorno, per garantire una presenza più incisiva delle forze disponibili.

Piazza, stazione e parchi

Il sindaco Angelo Bosani spiega che l’amministrazione comunale si è impegnata su due fronti: da una parte reperire risorse economiche per consentire l’ampliamento del servizio, con ore di lavoro aggiuntive in orario serale e festivo, superando quei vincoli imposti dal contratto nazionale di lavoro, vincoli che in altre realtà hanno di fatto legato le mani alle amministrazioni comunali; dall’altra predisporre, con la competenza tecnica del Comandante Flavio Ferzoco, una continua rimodulazione del servizio di Polizia locale, prevedendo servizi mirati che di volta in volta vadano incontro alle esigenze concrete del momento.

A questo sforzo dell’amministrazione e del comandante si è unito l’impegno degli agenti che hanno accettato un maggiore carico di lavoro, sia per la riorganizzazione interna, sia per l’ampliamento dell’orario nei weekend e nei giorni festivi, impegno che a lungo andare risulta particolarmente gravoso. Questo impegno congiunto è volto a migliorare la sicurezza dei cittadini, con risultati che saranno visibili già nei prossimi giorni. Il comandante Ferzoco illustra in concreto quelli che sono i principali impegni:

«Il primo obiettivo è aumentare la presenza degli agenti sul territorio, consapevoli che il periodo estivo porta con sé delle peculiarità», come ad esempio la presenza di gruppi di ragazzi che, specie nelle ore serali, possono disturbare, senza dimenticare il comportamento degli adulti che d’estate vede aumentare statisticamente le violazioni legate alla guida in stato d’ebrezza o alla velocità elevata.

Controlli per l'estate

Alcune zone del paese saranno oggetto di particolare attenzione: «Controlli più frequenti verranno svolti nella zona della Stazione, nell’area dei portici di via Varese, nei parchi cittadini, a cominciare dal parco adiacente al Centro Anziani e all’Area feste di via Gallarate» che nelle prossime settimane vedrà il susseguirsi di feste ed eventi.

Inoltre «verranno aumentati i controlli anche negli orari diurni, e qui il riferimento è in particolare alle ore del pomeriggio, quando le persone tornano in paese dopo il lavoro e quando i ragazzi sono per le nostre strade». Il Sindaco Bosani ci sottolinea come l’Amministrazione comunale di Pregnana abbia investito molto anche nel creare le condizioni per un’azione coordinata tra le polizie locale dei Comuni della zona, nell’ottica di un reciproco aiuto per un più efficiente servizio ai cittadini. Proprio venerdì 26 sono ripartiti i servizi coordinati del Patto del magentino, servizi che sono già programmati fino al prossimo mese di ottobre. Venerdì sera era presente il Comandante Ferzoco per coordinare le pattuglie formate dagli Agenti di Vanzago e da quelli di Pregnana, con verifiche nei principali parchi pubblici e nei pub e controlli di polizia stradale dei veicoli in transito. Nessun conducente è risultato in alterazione da ebrezza alcolica, mentre due veicoli non sono risultatati in regola con le norme di sicurezza e sono stati sanzionati per dotazioni non idonee.