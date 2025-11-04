Pista sul ghiaccio per Natale e per le Olimpiadi

Da novembre a febbraio per festeggiare il Natale e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Rho si prepara alle festività e all’evento più importante del prossimo anno con una pista sul ghiaccio che sarà posizionata nella centralissima piazza Visconti.

La pista aprirà il 28 novembre e chiuderà il 22 febbraio ultimo giorno dell’evento olimpico

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi con la delibera 185. La pista aprirà il 28 novembre e chiuderà il 22 febbraio ultimo giorno dell’evento olimpico. Spettacoli di pattinaggio su ghiaccio con professionisti ed atleti appartenenti alla Nazionale Italiana, animazione su ghiaccio con professionisti nei fine settimana e nelle festività e ovviamente anche la possibilità di noleggiare i pattini e divertirsi con gli amici sull’anello di ghiaccio che sarà realizzato sulla piazza centrale della città. Animazione, il calendario sta per essere completato, che prevede spettacoli anche durante le festività.

Il 25 dicembre spettacolo di Babbo Natale, il 6 gennaio la Befana e poi il Carnevale sul ghiaccio

Il 25 dicembre, giorno di Natale si terrà lo spettacolo di Babbo Natale, il 6 gennaio quello della Befana e anche una grande festa di Carnevale sul ghiaccio il prossimo 15 febbraio. Un progetto, quello dell’installazione della pista sul ghiaccio nella centrale piazza Visconti studiato anche per cerare di rilanciare nel periodo di Natale e delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il commercio in città. «Sarà un evento di notevole interesse culturale, artistico, di richiamo turistico e sportivo, intesa ad offrire ai cittadini ed ai turisti momenti di aggregazione, agevolazione dei rapporti, sociali e di intrattenimento – spiegano dal Comune – »

Non solo professionisti ma anche la possibilità di pattinare per tutti i cittadini

Non solo professionisti e cittadini anche le società sportive del territorio che fanno pattinaggio saranno coinvolte in questa importante iniziativa che partirà un mese prima del Natale e si concluderà l’ultimo giorno delle Olimpiadi. Gare delle Olimpiadi che vedranno coinvolta anche Rho con il ricco programma di velocità e hochey femminile che si svolgeranno in un padiglione di Rho Fiera trasformato in un palazzo del ghiaccio.