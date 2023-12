Piscina di Legnano, sarà ancora gestita da Mgm sport

Sarà ancora la società Mgm sport a gestire per altri 18 mesi la piscina di Legnano in attesa del nuovo impianto.

Mgm gestirà ancora la piscina per 18 mesi

In attesa della realizzazione della nuova piscina, sarà ancora Mgm sport a gestire l’impianto natatorio comunale di viale Gorizia.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale: «Sarà nel segno della continuità la gestione della piscina di Legnano, che, a seguito della gara, è stata affidata a Mgm sport srl di Paderno Dugnano, già al lavoro da settembre nell’impianto di viale Gorizia - dichiara Palazzo Malinverni in una nota - La durata dell’affidamento dei servizi relativi alla gestione che riguarda le attività in essere (sportiva, corsistica e di nuoto libero) è di 18 mesi; affidamento rinnovabile per un periodo massimo di altri 18 mesi. La spesa che sosterrà l’amministrazione comunale per il servizio sarà di 908.714,56 euro (Iva di legge inclusa)».

Il nuovo impianto pronto nel 2026

Dopo la pausa estiva, l’impianto era stato affidato alla società padernese in maniera transitoria per la durata di tre mesi: ora la conferma per i prossimi 18. La nuova piscina dovrebbe essere ultimata entro la primavera 2026.