Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

MAGENTA: La rassegna natalizia cittadina

Proseguono gli appuntamenti della rassegna natalizia A Magenta. Oggi, venerdì 22 dicembre, alle 21 concerto di Natale della Banda Civica alle 21 al CinematetroNuovo e in contemporaneo il concerto di Natale del corpo Santa Cecilia alla chiesa di Pontevecchio. Domani, sabato 23, alle 11.30 consegna di giocattoli alle associazioni Non di solo pane e San Vincenzo e dalle 14.30 alle 17.30 laboratorio di Natale e slitta di Babbo Natale scenografica. Alle 15.30 per le vie del centro la travolgente slitta dei Corazon. Domenica alle 17 taglio del Panettone e brindisi di Natale in piazza Liberazione e in serata piva e partecipazione alla messa di Mezzanotte a Pontevecchio con il corpo Santa Cecilia.

SEDRIANO: La Piva degli Zampognari

Oggi, venerdì 22 dicembre, alle 16.45 ci sarà lo scambio di auguri con l'Amministrazione in piazza del Seminatore. Dalle 15 invece il trenino natalizio con Topolino e Minnie passerà per le vie del paese. Seguirà rinfresco.

Domani, sabato 23 dicembre, dalle 10 alle 12 per le vie del paese passerà la Piva degli Zampognari.

Oggi, venerdì 22 dicembre alle 21 al Cineteatro Agorà il Corpo Musicale Sedrianese allieterà i cittadini con il tradizionale concerto. I musicisti, diretti dal maestro Paolo Mella, si esibiranno con i brani di alcuni tra i più famosi musical di Andrew Lloyd Webber, come «Make a Joyful Noise», «The Phantom of the Opera», «Cats» e «Jesus Christ Superstar».

ARLUNO: "Babbo Natale al campanello"

L’Oratorio Sacro Cuore torna con l’iniziativa Babbo Natale al campanello: il progetto porterà Babbo Natale nelle case dei piccoli arlunesi. Le famiglie hanno tempo fino ad oggi, venerdì 22 dicembre, per iscriversi consegnando il regalo che vuole vedersi consegnato da Santa al bar dell’oratorio, e indicando il proprio indirizzo e un orario di preferenza tra il pomeriggio e la serata di domenica 24 dicembre. Le offerte donate contribuiranno a sostenere i progetti dell’Oratorio.

VITTUONE: Concerto di Natale

Domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, infatti dalle 14.30 alle 17 il Corpo musicale G. Verdi di Vittuone allieterà la cittadinanza con le musiche natalizie per le vie del paese.

BAREGGIO: Letterina di Babbo Natale

Sabato 23 dicembre dalle 14.30 alla casetta delle associazioni vicino alla pista di pattinaggio in piazza Cavour verranno distribuite gratuitamente le cartoline del Distretto del Commercio con applicato il francobollo natalizio da collezionare. Alle 16 verranno spedite le letterine imbucate dai bambini nella cassetta di Babbo Natale.

CORBETTA: Tutti gli eventi di Natale

Anche a Corbetta continuano gli eventi di Natale. Domani, sabato 23 dicembre dalle 10 alle 12 Babbo Natale in persona si presenterà al mercato in piazza 1 maggio e intratterrà così i bambini presenti tra le bancarelle. Il secondo appuntamento chiuderà invece anche le iniziative della biblioteca. Alle 10.30 si terrà: «Solo a Natale: Lettura animata» promossa da Erewhon Teatro. L’iniziativa sarà ad ingresso libero ed aperta a tutti e si terrà all’interno della struttura di piazza XXV Aprile.

ROBECCO: Babbo Natale arriva con la sua slitta

Babbo Natale si prepara a raggiungere Robecco sul Naviglio con la sua slitta per consegnare i regali ai cittadini più piccoli, che da giorni hanno iniziato il conto alla rovescia verso la notte più magica dell’anno, quella della Vigilia di Natale. Se quest’anno i robecchesi dai 3 ai 7 anni riceveranno in tempo i doni richiesti nella letterina, è grazie alla Pro Loco, che con il progetto «Babbo Natale… a domicilio» dà la possibilità alle famiglie di comunicare via mail il proprio indirizzo e una preferenza oraria per la consegna delle strenne nella giornata di domenica 24 dicembre. Per partecipare all’iniziativa, gratuita ma con possibilità di lasciare un offerta, scrivere a info@prolocorobecco.org.

MARCALLO: Babbo Natale arriva in Comune

Domani pomeriggio, sabato 23 dicembre, a Marcallo per la gioia di tutti i bambini, farà tappa tra le vie della città Santa Claus con l’evento «Babbo Natale arriva in Comune». Appuntamento previsto alle 15.30 in Biblioteca, dove i responsabili intratterranno i più piccoli (età consigliata dai 3 agli 8 anni) con la lettura animata con sorprese dal titolo «Un selfie con Babbo Natale». A seguire alle ore 16 tutti nel cortile del palazzo municipale in villa Ghiotti. Sarà infatti in questa location d’eccezione che a bordo della slitta il vecchio barbuto distribuirà doni a bambini e bambine con l’aiuto dei suoi numerosi elfi. Sul finale merenda per tutti con gli auguri dell’amministrazione comunale.

ABBIATEGRASSO: La nostra "Io valgo

Venerdì 22 dicembre alle ore 18 nei sotterranei del Castello Visconteo, sarà inaugurata la mostra #IO VALGO. La mostra rientra nelle iniziative del progetto "Comunità Educante" ed ha come scopo di mettere al centro le ragazze e i ragazzi, per dare loro la giusta attenzione, per spingerli a raccontare di sé, le loro emozioni, il loro punto di vista sulla realtà, il desiderio di cambiare le cose, i sogni e le delusioni. Ingresso libero. La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024.

VERMEZZO CON ZELO: Il trenino di Natale

Vigilia in trenino. Domenica 24 dicembre dalle ore 14 in piazza Roma festeggiano tutti insieme con il trenino di Natale. Cioccolata calda, the, vin brulé e panettone per tutti.

LEGNANO: Zampognari e letture animate per bambini

Proseguono gli appuntamenti di «Una scia di luci», il programma di iniziative natalizie realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del commercio e con il contributo di diverse realtà locali.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, nella Ztl del centro ci saranno gli zampognari. In piazza San Magno, alle 17 per i più piccoli è stato organizzato un momento di letture animate a cura di Radice timbrica.

BUSTO GAROLFO: Racconti sotto l'albero

Alle 17 in biblioteca ultimo appuntamento con «Racconti sotto l’albero», una rassegna di storie da leggere in compagnia ogni pomeriggio.

LEGNANO: Eventi in musica per Natale

Alle 10 in Sala Ratti andrà in scena «Note Parole for Christmas» a cura della Scuola di musica Niccolò Paganini e della Scuola Teatro Junior; nella Ztl centro dalle 10.30 a mezzogiorno e dalle 15.30 alle 18.30 ci sarà la musica itinerante con il Corpo bandistico legnanese; e in piazza San Magno alle 16 tornerà l’animazione per i bambini a cura della Scuola di musica Niccolò Paganini.

LEGNANO: La necropoli dell'età del Bronzo di Canegrate in mostra

La necropoli dell’età del Bronzo di Canegrate a 70 anni dallo scavo in una mostra a Palazzo Leone da Perego. L’ingresso è libero. Aperture: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Chiusure: 25 dicembre, 1 gennaio. Per informazioni: Ufficio Cultura 0331.471575/578. Le visite guidate della mostra saranno a cura del personale scientifico, autorizzato e qualificato, del Museo Civico Sutermeister (in collaborazione con la cooperativa Stripes). Le guide saranno disponibili in mostra per organizzare le visite (sabato 23 e sabato 30 dicembre dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 17.30).

MAGNAGO: In festa con la Pro Loco

Un antipasto del Natale. Domani, 23 dicembre, piazza San Michele ospiterà un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Magnago. Dalle 10 alle 18.30 il centro del paese si animerà con attrazioni ovviamente tutte dal sapore natalizio: accanto al tradizionale mercatino, ci saranno truck alimentari e l’intrattenimento musicale degli zampognari oltre che del Corpo Musicale Santa Cecilia. In chiusura di pomeriggio, la festa verrà finirà con un aperitivo natalizio e un spettacolo di fuoco.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: In giro con la carrozza di Babbo Natale

Il giro in carrozza di Babbo Natale. Il 24 dicembre dalle 16.30 la ProLoco organizzerà il passaggio in carrozza di Babbo Natale per le vie del paese. Sarà anche possibile scendere in strada per salutarlo. La partenza avverrà in via Acquedotto e proseguirà per: via Restelli (Legnano), via Boccaccio, via Vittorio Veneto, via Monte Grappa, via Milano, via Pasubio, via Legnano, via Roma, via Cavour, Piazza Mazzini (con sosta per salutare Babbo Natale) e via Manzoni.