Pioggia di contributi per sicurezza stradale e nuove ciclabili da Città Metropolitana

Finanziati progetti per i Comuni di Cisliano, Ozzero, Vermezzo con Zelo, Arluno e Vanzago

La Città metropolitana di Milano ha concluso il percorso di assegnazione dei fondi per il 2026 destinati al sostegno dei Comuni per interventi di sicurezza stradale, manutenzione e nuove infrastrutture viarie e ciclopedonali, tra i paesi beneficiari anche diverse realtà del nostro territorio come Cisliano, Ozzero, Vermezzo con Zelo, Arluno e Vanzago.

Pioggia di contributi per la sicurezza stradale e nuove ciclabili da Città Metropolitana

Dopo l’erogazione di 3 milioni e 368mila euro dello scorso anno, a Città Metropolitana restavano 6 milioni e 7mila euro da assegnare nel 2026. Nei giorni scorsi si è quindi proceduto alla valutazione delle richieste pervenute entro aprile il mese di aprile.

Secondo il Consigliere delegato alle Infrastrutture, Marco Griguolo:

“Considerando le disponibilità economiche residue, si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute col supporto tecnico degli uffici per individuare le priorità, ma anche dopo un confronto diretto con le singole amministrazioni per acquisire l’opportuna sensibilità amministrativa e approfondire le reali necessità dei territori. Da tale lavoro è emerso il quadro degli interventi che effettivamente verranno finanziati, che ora procederemo ad approvare formalmente con Decreto Sindacale.”

I progetti finanziati

Nel dettaglio, i progetti finanziati riguardano i territori di Truccazzano con 30mila euro per la realizzazione di una zona rialzata nell’intersezione tra SP 181, Via Manzoni e Cascina Vittoria. e 225mila euro per la realizzazione di una barriera stradale in corten lungo la pista ciclopedonale adiacente alla S.P. 201.

Per Ozzero, sono stati stanziati 1 milione e 220mila euro per la manutenzione straordinaria dei manti stradali sulla SP 183 e SP 52.

A Cisliano sono arrivati 1.305.060 euro per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra SP 227 e Via Cascina San Giacomo, con nuovo breve tratto di pista ciclabile di collegamento tra l’attraversamento ciclopedonale sulla SP 114 e la ciclabile esistente in viale Rimembranze.

Per Bussero invece sono previsti 540.275,20 euro per la progettazione e realizzazione di una nuova rotatoria su SP 120 all’incrocio con Via Umberto I e Via Roma.

A Gessate arriveranno 350mila euro (finanziamento parziale) per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 216 e la riqualificazione di una rotatoria esistente sulla SP 176.

Per Vanzago è previsto 1 milione di euro per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 239 diramazione “di Pregnana”.

Medesima cifra per Vermezzo con Zelo per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 30.

Così come anche per Arluno è stato stanziato 1 milione per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 214.

Infine a Mediglia 27.169,40 euro per il nuovo impianto di videosorveglianza del parcheggio posto a sud della galleria della SP ex SS 415.

Come sottolineato dalla nota diramata dall’Ente provinciale, “Questi interventi, per un totale di € 6.697.504,60, confermano il forte impegno della Città metropolitana a sostegno dei Comuni per aumentare la sicurezza degli utenti della strada e migliorare la mobilità sostenibile sul territorio”.