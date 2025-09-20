Piazza Visconti: al via martedì l’ultima fase dei lavori

"Presto, con la riqualificazione dell’ultimo tratto e con la sistemazione di prato e fontana, potremo godere di una piazza bella, attrattiva e accogliente”.

A partire da martedì 23 settembre prenderà il via l’ultima fase dei lavori per la riqualificazione di piazza Visconti e del primo tratto di via Porta Ronca, prevista nei progetti “Rho la città che cambia”.

Piazza Visconti, ultima fase dell’intervento

Al via martedì l’ultima fase dei lavori di Piazza Visconti. Sono coinvolti il marciapiede sull’ultimo tratto di via De Amicis, verso via Porta Ronca, nei pressi del Quic- Sportello dei cittadino, fino alla pizzeria Exo, e l’area ora dedicata a stalli per la sosta dei veicoli, che sarà riservata ai mezzi di cantiere e allo stoccaggio dei materiali necessari ai lavori. Le aree interessate non saranno fruibili al pubblico dal mattino del 23 settembre. Sarà in ogni caso possibile accedere a piedi, con percorsi dedicati, sia al Quic e agli uffici ad esso annessi sia all’attività commerciale. Nulla viene modificato per quanto riguarda la viabilità stradale: rimane possibile, arrivando da via De Amicis, svoltare in via Porta Ronca.

Garantito un percorso pedonale

Sarà garantito un percorso pedonale tra piazza San Vittore e via Porta Ronca. E, a breve, verrà aperto il passaggio pedonale alle spalle della chiesa di San Vittore, per unire via Meda al Municipio.

A partire da giovedì è stato riaperto l’ingresso principale del Municipio su piazza Visconti, temporaneamente chiuso per consentire la pavimentazione del tratto di piazza tra l’edificio e le alberature.

Il Sindaco Andrea Orlandi

“Arriviamo alla fase conclusiva dei lavori. Quanto già visibile rende già l’idea del nuovo aspetto di piazza Visconti, ma occorre portare ancora un po’ di pazienza prima di poter fruire pienamente di una piazza rinnovata e aperta all’incontro tra le persone. Presto, con la riqualificazione dell’ultimo tratto e con la sistemazione di prato e fontana, potremo godere di una piazza bella, attrattiva e accogliente”.