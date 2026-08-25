Piazza Liberazione a Magenta si rifà il look: prevista la depavimentazione

I lavori saranno organizzati in più fasi operative. La prima riguarderà il lato ovest di Piazza Liberazione (fase 1A); seguiranno il lato est della piazza (fase 1B), quindi via Mazzini (fase 2) e infine via Pretorio (fase 3). Le successive fasi saranno comunicate progressivamente a residenti e attività economiche sulla base dell’avanzamento del cantiere. Salvo imprevisti, il completamento dell’intervento è previsto entro il 28 febbraio 2027. Durante l’esecuzione delle opere sarà garantito l’accesso alle proprietà private e alle attività economiche, compatibilmente con le esigenze operative del cantiere.

Il commento dell’assessore

“Con la riqualificazione di Piazza Liberazione prosegue concretamente il progetto di città che stiamo portando avanti, mettendo al centro la qualità degli spazi pubblici, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale. Interveniamo su uno dei luoghi più simbolici e frequentati di Magenta con l’obiettivo di renderlo più bello, più verde e maggiormente fruibile da cittadini, famiglie e visitatori. Siamo consapevoli che un’opera di questa importanza comporterà alcuni inevitabili disagi durante l’esecuzione dei lavori, ma il risultato finale consegnerà alla città una piazza rinnovata, moderna e capace di valorizzare ulteriormente il nostro centro storico“, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Pelizzari.