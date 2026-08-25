Piazza Liberazione a Magenta si rifà il look: prevista la depavimentazione

Prenderanno il via dal prossimo 3 settembre i lavori di riqualificazione di Piazza Liberazione a Magenta.
Prevista la de-pavimentazione della piazza
Un progetto atteso, che punta a rendere la piazza più accogliente, sostenibile e funzionale, valorizzando uno degli spazi pubblici più rappresentativi di Magenta. L’intervento nasce da una chiara visione di trasformazione urbana che mette al centro la qualità degli spazi pubblici e il benessere delle persone. Elemento generatore del progetto è la cosiddetta “depavimentazione” della piazza, ottenuta attraverso la rimozione di alcune porzioni dell’attuale pavimentazione in pietra e la loro sostituzione con nuove aree verdi attrezzate.
Una scelta che consentirà di ripensare l’organizzazione complessiva degli spazi
Una scelta che consentirà di ripensare l’organizzazione complessiva dello spazio, trasformando un’area oggi quasi interamente pavimentata in un sistema equilibrato di percorsi, superfici pedonali e spazi permeabili a verde. La collocazione delle nuove isole verdi disegnerà una differente configurazione della piazza, individuando due elementi principali: un asse centrale che attraverserà lo spazio da nord a sud e un percorso lineare est-ovest in continuità con l’asse di via Roma e via Mazzini, valorizzato dalla realizzazione di una grande aiuola davanti al sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta. Attorno a questi elementi troveranno posto nuove aree naturali attrezzate con sedute e spazi di sosta, caratterizzate da essenze tappezzanti, piante erbacee e arbusti, con l’obiettivo di aumentare la presenza del verde e migliorare la vivibilità della piazza durante tutto l’anno.
Gli altri interventi in agenda
Il progetto prevede inoltre il rifacimento delle porzioni di pavimentazione maggiormente deteriorate. Le lastre danneggiate o sconnesse saranno sostituite con nuovi elementi della stessa tipologia e dimensione ma di spessore superiore, garantendo maggiore resistenza e durata nel tempo. Anche via Pretorio, nel tratto compreso tra vicolo Ancillotto e il civico 30, sarà interessata da un intervento di riqualificazione che prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione con nuove lastre in porfido, uniformando così il tracciato alle altre strade che si affacciano sulla piazza.
Le tempistiche dei lavori
I lavori saranno organizzati in più fasi operative. La prima riguarderà il lato ovest di Piazza Liberazione (fase 1A); seguiranno il lato est della piazza (fase 1B), quindi via Mazzini (fase 2) e infine via Pretorio (fase 3). Le successive fasi saranno comunicate progressivamente a residenti e attività economiche sulla base dell’avanzamento del cantiere. Salvo imprevisti, il completamento dell’intervento è previsto entro il 28 febbraio 2027. Durante l’esecuzione delle opere sarà garantito l’accesso alle proprietà private e alle attività economiche, compatibilmente con le esigenze operative del cantiere.
Il commento dell’assessore
“Con la riqualificazione di Piazza Liberazione prosegue concretamente il progetto di città che stiamo portando avanti, mettendo al centro la qualità degli spazi pubblici, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale. Interveniamo su uno dei luoghi più simbolici e frequentati di Magenta con l’obiettivo di renderlo più bello, più verde e maggiormente fruibile da cittadini, famiglie e visitatori. Siamo consapevoli che un’opera di questa importanza comporterà alcuni inevitabili disagi durante l’esecuzione dei lavori, ma il risultato finale consegnerà alla città una piazza rinnovata, moderna e capace di valorizzare ulteriormente il nostro centro storico“, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Pelizzari.