Piazza gremita per dire “stop” alla guerra a Gaza

In tanti hanno partecipato al presidio per un appello di pace

Rosate · 08/09/2025 alle 09:06

Presidio per Gaza in piazza a Rosate: iniziata in mattinata, domenica 7 settembre 2025, sulle note del brano “Generale” di Francesco De Gregori, questa maratona di interventi, musica e testimonianze si  è protratta per tutto il giorno. Lo scopo, oltre che di sensibilizzare la cittadinanza alla situazione in cui versano i civili palestinesi, è stato quello di raccogliere fondi per l’iniziativa internazionale di aiuti a Gaza Global Sumud Flotilla.

 

rosate-stopgaza1

 

Facciamo rumore

“Cerchiamo di fare rumore per smuovere le coscienze –  afferma l’assessore Daniele del Ben  – Vogliamo che sia anche un’iniziativa politica, che solleciti tutti quelli che, a livello nazionale e internazionale, sembrano disinteressarsi di quello che sta succedendo. Nel nostro piccolo, ci teniamo molto.”

Tra i presenti, non pochi dei quali hanno scelto di portare con sé scritti e strumenti musicali, anche molti giovani e famiglie. L’evento era stato preceduto dall’iniziativa Rumore per Gaza, e farà parte di una rete più ampia di manifestazioni simili che si terranno su tutto il territorio.

“Partecipazione straordinaria al “Presidio per Gaza” – conclude Del Ben – Tanti giovani, testimonianze toccanti, denuncia dell’indifferenza e del silenzio assordante dei governi. Solidarietà, umanità, stop al genocidio, appelli alla Pace”.

rosate-stopgaza

