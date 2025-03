"Piazza Costellazione inutilizzabile e inaccessibile, siamo sempre alle solite"

Piazza Costellazione a Rho ancora inaccessibile e inutilizzabile. La Lega chiede spiegazioni alla Giunta del sindaco Andrea Orlandi presentando un’interpellanza scritta.

«È inaccettabile - afferma Andrea Badolato, coordinatore della Lega Giovani - che piazza Costellazione sia interdetta nei mesi invernali quando, invece, potrebbe rappresentare il biglietto da visita di Rho in vista delle prossime Olimpiadi invernali e delle manifestazioni fieristiche. Piazza Costellazione, inaugurata dieci anni fa, ha richiesto un investimento di ben 300mila euro da parte delle casse dei cittadini rhodensi e in tutti questi anni non è mai stata valorizzata da nessuna Amministrazione comunale di Centrosinistra, nonostante i proclami iniziali e le ripetute promesse scritte nei programmi elettorali».

Andrea Badolato: "Inaccessibile ogni volta che piove o ghiaccia"

La piazza è situata all’ingresso del tunnel che porta alla stazione ferroviaria di Rho Fiera e al capolinea delle metropolitana di Rho.

«L’ennesimo problema si manifesta con l'interdizione continua della piazza - prosegue Badolato - Infatti, in presenza di condizioni meteo avverse, come pioggia o ghiaccio, quest’ultima risulta di fatto inaccessibile. Il pavimento, composto da 250mila tessere di ceramica, diventa scivoloso e pericoloso per i pedoni, costringendo talvolta alla delimitazione dell'area per garantire la sicurezza pubblica».

"È imbarazzante che una criticità di una simile importanza venga risolta con una transenna"