Diciassette alberi da frutto per ricordare Domenico Rondinini. Un’iniziativa fortemente voluta dalla moglie, Milena, per accompagnare le nuove generazioni nel riscoprire i ritmi e il legame con la natura e suscitare in loro la stessa passione che animava l’ex Assessore all’Ecologia di Robecco, scomparso nel 2024.

Piantati 17 alberi per ricordare l'ex assessore Rondinini

Gli alberi sono stati piantati dagli amici cacciatori dell’Associazione “Eligio Colombo” nel cortile della Scuola Materna “Umberto I” di Robecco sul Naviglio, dove i bimbi potranno vedere e sperimentare come dalle piante nascono ciliegie, pere, albicocche, prugne e nocciole.

Domenico è stato a lungo cacciatore e impegnato attivamente nella politica e nel volontariato robecchese.

“Domenico amava gli alberi da frutto – hanno raccontato dall’associazione dei cacciatori –. Diceva che prendersi cura di una pianta che da frutti, riavvicina i bambini ai ritmi della terra, insegnando loro il valore della pazienza e del rispetto per la natura”.

La famiglia ringrazia la direzione della scuola materna per aver accolto l’iniziativa, un gesto che rappresenta il modo migliore per ricordare Domenico.