Piano Square ritorna e si abbina a un concerto a lume di candela

Una giornata dedicata al pianoforte con pic nic finale sul prato. Tutto è pronto per l’edizione 2025 di Piano Square lo spazio aperto ai pianisti del territorio. L’evento in programma per la giornata di domani, sabato, si inserisce nel calendario di Piano City, grazie alla collaborazione tra Comune di Rho e Comune di Milano, nell'ambito delle iniziative culturali che anticipano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dalle 15.30 alle 18.30 in piazza San Vittore sotto la direzione artistica del maestro Martino Tosi

Sotto la direzione artistica del maestro Martino Tosi (nella foto) dalle 15.30 alle 18.30 in piazza San Vittore si esibiranno pianisti che studiano, lavorano o vivono a Rho: Alberto Beck, Alice Prato, Anastasia Horetska, Anthoniga Nadeen Vinchenso Fernando, Antonino Santoro, Artemio Krushelnytskyy, Aurora Corvino, Carlotta Calarco, Celeste Calarco, Chiara Scalise, Christopher Chatterton, Danai Mangual Stafyla, Emilia Bruna, Erminio Campanelli, Filippo Francesco Fragola, Giorgio Maria Brambilla, Giorgio Scarazzini, Giorgia Dimaglie, Letizia Airoldi, Luciano Maiano, Maria Rita Marte, Massimo D'Alessio, Matilde Antonazzi, Matilde Marruadino, Paola Cardone, Riccardo Catalano, Riccardo Cavallaro, Olaia Vences Svirko, Samuel Comite, Santiago Riccardo Rosatti, Shradha Tapparo, Tommaso Colombani, Unai Vences Svirko, Viola Ravelli e lo stesso Martino Tosi . Un pianoforte verrà sul palco al centro della piazza ei musicisti posizionati si alterneranno dando prova delle proprie qualità artistiche: si va da chi sta ancora studiando a chi è protagonista di concerti o appartiene ad ensemble che suonano in teatri e sale di tutta Italia.

Divieti di sosta e di transito per permettere lo svolgimento della manifestazione

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 9 alle 19.30 divieto di sosta e transito in piazza San Vittore anche per i residenti-autorizzati In caso di maltempo, Piano Square sarà rimandato a domenica e si svolgerà dalle 10 alle 13 con divieto di sosta sulla piazza dalle 7 alle 13.

Concerto a lume di candela al parco Europa per accogliere il tramonto

Al termine del pomeriggio si potrà assistere ad un altro concerto gratuito al Parco Europa grazie all'esibizione della pianista Sonia Vettorato . A partire dalle 19 picnic a lume di candela «Un evento quest’ultimo - afferma il vice sindaco Rhodense Maria Rita Vergani che ha proposto questo singolare evento - pensato per accogliere il tramonto unendo la poesia della musica dal vivo con la semplicità di un picnic nel grande spazio verde. Ciascuno potrà attrezzarsi come vorrà, portando da casa una coperta, qualche piatto e qualche bevanda da condividere con gli amici.» Alle 21 inizierà il concerto della rhodense Sonia Vettorato che ha studiato Pianoforte e Composizione al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano. Un repertorio molto vasto che spazia dalla classica, al pop, al soft jazz agli evergreen del cinema e del musical, senza dimenticare le produzioni dei pianisti contemporanei. Concerto a lume di candela non è un semplice concerto, ma un vero e proprio evento che trasforma luoghi prestigiosi in scenari incantevoli. In caso di pioggia, l'evento verrà rinviato.