Piano per il Diritto allo Studio: oltre due milioni per le scuole cittadine

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Arluno l’assessora all’istruzione, Miriam Chiodini, ha presentato il piano di diritto allo studio dell’anno scolastico 2025-26.

Diritto allo studio: due milioni per le scuole

In totale, l’Amministrazione comunale stanzierà circa 2 milioni di euro per le attività delle scuole arlunesi «un segnale – ha affermato Chiodini – di quanto l’Amministrazione investa nel campo dell’istruzione». Nell’illustrare il piano, l’assessora ha sottolineato l’importanza che l’inclusività ha avuto nelle scelte di scuole e Amministrazione:

«Ogni studente ha diritto a un percorso scolastico e formativo nel rispetto delle sue potenzialità. Non tutti partono dallo stesso punto e occorre prevedere un piano di interventi individuali, un’assistenza educativa già da piccoli. Questo ha un costo perché non vuol dire soltanto assicurare a ognuno posto in classe, ma una qualità di vita migliore».

Oltre all’acquisto di sussidi scolastici, al finanziamento dei libri per gli alunni della scuola primaria, interventi di miglioramento alle strutture delle scuole Moro, Girola e Marconi, l’attenzione è rivolta anche ai genitori degli studenti. Per questo l’Amministrazione ha stretto una collaborazione con la cooperativa Geode, che faciliterà la frequenza degli alunni residenti nella frazione di Rogorotto e nella località Poglianasca i cui genitori hanno difficoltà ad accompagnare a scuola per motivi di lavoro.