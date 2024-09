Pgt e digitalizzazione: con WebGis il piano si interroga anche online

Nuovo strumento urbanistico, nuovo strumento tecnologico per la sua consultazione. Sarà il PGTweb l’argomento dell’incontro pubblico in programma martedì 1 ottobre alle 10.30 in aula consiliare a Legnano; un momento pensato per i professionisti del settore e per tutti i cittadini in cui sarà illustrato, con dimostrazioni, lo strumento di consultazione del Piano di Governo del Territorio entrato in vigore lo scorso 11 settembre.

La consultazione WebGIS di questo strumento, predisposta dal PIM, il Centro Studi che ha coadiuvato gli uffici comunali nella stesura del nuovo PGT, ne permette la consultazione facilitata creando dei rimandi tra la parte cartografica e quella normativa e consentendo di navigare in questo documento, per sua natura, molto complesso. All’incontro saranno presenti, oltre all’assessore alla Città futura Lorena Fedeli, il dirigente del settore Rossella De Zotti e i tecnici del PIM.

«Erogare servizi sempre più orientati verso il cittadino: è questo uno degli obiettivi che la nostra amministrazione si è data e per cui sta lavorando in tutti i suoi ambiti di competenza -ricorda Lorena Fedeli. In questo compito impegnativo un aiuto formidabile ci arriva dalla tecnologia, in questo caso la digitalizzazione, cui abbiamo impresso una decisa accelerata in questi anni, e che è un tipico processo “win-win”, ossia che porta benefici sia agli utenti sia al Comune. Il PGTweb, che presenteremo martedì, va in questo solco: la possibilità di consultare e interrogare quello che è, a tutti gli effetti, uno dei documenti più importanti dell’amministrazione comunale, rappresenta un deciso salto qualitativo nel servizio offerto a cittadini e agli operatori. Ma vorrei anche sottolineare come questo strumento rappresenti il degno coronamento di un lungo e complesso lavoro svolto dal Centro PIM e dagli uffici comunali per aggiornare e innovare profondamente il PGT. Un documento che guarda al futuro, imperniato su concetti come rigenerazione e flessibilità e che mette al centro la Città pubblica, deve essere corredato da una tecnologia coerentemente in linea con i tempi, quindi in grado di offrire un’interfaccia digitale che ne favorisca e faciliti la lettura. Con le mappe interattive forniamo con un semplice click una serie di dati che, in precedenza, il professionista doveva ricavare con operazioni complesse. Le mappe non sono più statiche ma composte da parti interrogabili, oggetti che forniscono informazioni già presenti negli enormi database che stanno alla base del PGT che, altrimenti, non sarebbero fruibili dal cittadino. Esprimo un grazie, quindi, agli uffici comunali e al PIM per aver dotato la Città di Legnano, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo PGT, di uno strumento che poche città di analoghe dimensioni alla nostra possono vantare. Per diversi aspetti quindi, la trasformazione urbanistica in primis, ma anche l’innovativa modalità di consultazione, mi auguro che il PGT possa davvero rappresentare una svolta per la nostra città».