Petizione con mille firme per chiedere di riaprire l’ambulatorio analisi

La richiesta dei cittadini residenti nella frazione lainatese di Barbaiana

Lainate · 30/11/2025 alle 11:00

Cittadini di Barbaiana «in rivolta» per la chiusura dell’ambulatorio analisi. Nei giorni scorsi, diversi residenti della zona hanno protocollato una petizione in Comune a Lainate con circa mille firme con cui chiedono al sindaco e all’assessore ai Servizi Sociali la riapertura dell’ambulatorio situato all’interno del centro civico lainatese di piazza Vittoria e attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione.

“L’ambulatorio ha rappresentato per anni un servizio fondamentale in particolare per anziani”

“L’ambulatorio – spiegano i firmatari della petizione – ha rappresentato per anni un servizio sanitario di prossimità fondamentale in particolare per anziani, persone diversamente abili e persone con difficoltà di trasporto. La sua chiusura proseguono i firmatari della petizione ha determinato l’obbligo per diversi cittadini di doversi recare in altre sedi distanti con evidenti disagi economici e logistici.»

La petizione è stata consegnata anche agli uffici dell’Asst Rhodense

La petizione, oltre a essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune è stata inviata via Pec anche agli uffici dell’Asst Rhodense. «Il diritto alla salute e all’accesso ai servizi essenziali – concludono i firmatari della petizione – è tutelato dalla Costituzione e da normative regionali e nazionali. Il territorio necessità di servizi sanitari di base facilmente accessibili anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione locale»

