Petizione con mille firme per chiedere di riaprire l’ambulatorio analisi

Cittadini di Barbaiana «in rivolta» per la chiusura dell’ambulatorio analisi. Nei giorni scorsi, diversi residenti della zona hanno protocollato una petizione in Comune a Lainate con circa mille firme con cui chiedono al sindaco e all’assessore ai Servizi Sociali la riapertura dell’ambulatorio situato all’interno del centro civico lainatese di piazza Vittoria e attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione.

“L’ambulatorio ha rappresentato per anni un servizio fondamentale in particolare per anziani”

“L’ambulatorio – spiegano i firmatari della petizione – ha rappresentato per anni un servizio sanitario di prossimità fondamentale in particolare per anziani, persone diversamente abili e persone con difficoltà di trasporto. La sua chiusura proseguono i firmatari della petizione ha determinato l’obbligo per diversi cittadini di doversi recare in altre sedi distanti con evidenti disagi economici e logistici.»

La petizione è stata consegnata anche agli uffici dell’Asst Rhodense

La petizione, oltre a essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune è stata inviata via Pec anche agli uffici dell’Asst Rhodense. «Il diritto alla salute e all’accesso ai servizi essenziali – concludono i firmatari della petizione – è tutelato dalla Costituzione e da normative regionali e nazionali. Il territorio necessità di servizi sanitari di base facilmente accessibili anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione locale»