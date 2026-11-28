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Il Comune di Pero aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e decide di rafforzare il proprio impegno sugli obiettivi ambientali, economici, sociali e istituzionali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La scelta

Con la delibera di giunta n. 99 dell’11 novembre scorso, il Comune ha deciso di entrare nell’associazione nazionale che dal 2021 accompagna gli enti locali nella messa a terra dei traguardi di sostenibilità con strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni.

La Rete dei Comuni Sostenibili è uno strumento per migliorarsi. È l’associazione nazionale più grande in Europa di comuni, province, città metropolitane e regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla territorializzazione degli Obiettivi di Agenda 2030 attraverso la

misurazione delle politiche con indicatori locali. L’orizzonte è rivolto anche agli Obiettivi 2050 della Commissione Europea di neutralità climatica. La Rete aderisce all’ASviS, l’alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Con l’adesione, l’ente si è impegnato alla realizzazione del Rapporto di sostenibilità e dell’Agenda Locale 2030, in collaborazione con l’associazione, attraverso la partecipazione al

monitoraggio volontario sugli indicatori, la pianificazione strategica, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti e azioni concrete, il coinvolgimento della comunità locale. Inoltre, il Comune farà parte di una comunità che sempre più condivide buone pratiche ed esperienze

innovative.

Il commento

Il Sindaco di Pero Antonino Abbate, dichiara:

«Ringrazio l’associazione Rete dei Comuni

Sostenibili per avere accettato l’adesione del Comune di Pero. Questa importante adesione testimonia la scelta concreta per rafforzare il nostro impegno verso uno sviluppo del territorio attento all’ambiente, alla crescita economica, alla coesione sociale e alla qualità della vita e si pone continuità con gli obiettivi di mandato approvati nel 2024. Vogliamo contribuire a tradurre gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in azioni e progetti concreti, misurabili e verificabili, dotandoci di strumenti per monitorare i risultati, individuare le priorità e programmare i miglioramenti necessari. Attraverso il Rapporto di sostenibilità e l’Agenda Locale 2030 intendiamo costruire un percorso

di crescita responsabile, valorizzando anche il confronto e la condivisione di buone pratiche con altre istituzioni. La qualità dell’ambiente dove viviamo, infatti, è il risultato di scelte e programmi di natura sovracomunale, nazionale ed europea. Vogliamo una Pero sempre più sostenibile, inclusiva e attenta al futuro delle nuove generazioni. È un impegno che richiede continuità, concretezza e la partecipazione dell’interacomunità».

«Congratulazioni da parte di tutta la Rete per questo nuovo ingresso nella nostra associazione: un atto particolarmente significativo perché vuol dire che l’amministrazione e tutta la macchina

comunale si sono messi a disposizione per far ‘misurare’ il proprio livello di sostenibilità in base agli indicatori creati dalla Rete – commentano i presidenti della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi e Benedetta Squittieri – I numeri servono a orientare e a mettere a terra nella maniera più efficace possibile la strategia di sviluppo sostenibile che, lo ribadiamo, deve partire dai territori e quindi dagli amministratori locali. Li ringraziamo perché senza di loro non sarebbe stato possibile fare della Rete dei Comuni Sostenibili una voce riconosciuta a livello nazionale e istituzionale: sono i primi ambasciatori della sostenibilità e come Rete siamo al loro fianco in questo percorso entusiasmante e di vitale importanza per il futuro dei territori e delle comunità».

La misurazione tramite gli indicatori si sta rilevando sempre più uno strumento utile non solo per conoscere la propria realtà e gli effetti delle politiche locali, ma anche per immaginare e impostare cambiamenti e miglioramenti nell’ottica dell’Agenda 2030. Il Rapporto di sostenibilità può inoltre essere allegato al DUP e utilizzato come base di conoscenza per la

redazione di strumenti di pianificazione tematici.

A seguito dell’adesione, al sindaco sarà consegnata la Libellula Rete dei Comuni Sostenibili, che rappresenta l’impegno e la volontà concreta dell’amministrazione comunale di raggiungere gli Obiettivi di Agenda 2030.

Infine, il Comune di Pero sarà protagonista della prossima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Il volume è nato all’interno della Rete dei Comuni Sostenibili e si propone come uno strumento dalla doppia, importante, valenza: da un lato ispirare cittadini e

viaggiatori verso forme di turismo consapevole, dall’altro fornire agli amministratori locali esempi replicabili di politiche e progetti virtuosi. La sostenibilità si conferma oggi una leva

fondamentale non solo per migliorare la qualità della vita delle comunità, ma anche per valorizzare i territori in chiave turistica. La Guida intercetta questa trasformazione proponendo itinerari, esperienze e narrazioni capaci di coniugare bellezza, identità e responsabilità.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è la più grande associazione nazionale in Europa di comuni, province, città metropolitane e regioni impegnate nello sviluppo sostenibile attraverso un sistema di monitoraggio volontario delle politiche locali di sostenibilità. La missione dell’associazione è accompagnare gli enti locali nella concreta attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030, con uno sguardo rivolto anche a quelli di neutralità climatica al 2050 fissati

dalla Commissione Europea. Nasce nel 2021 e l’attività progettuale è stata realizzata con ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e dialogando con Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JCR). Ad oggi hanno aderito circa 180 enti locali italiani,

di ogni dimensione, dai grandi centri ai piccoli comuni, passando per alcune province e città metropolitane, distribuiti su tutto il territorio nazionale e appartenenti a ogni orientamento

politico. Il cuore del progetto è rappresentato dal monitoraggio delle politiche di sostenibilità, basato su un set strutturato di indicatori che consente di misurare le tendenze e gli effetti delle

scelte amministrative negli ambiti ambientale, economico, sociale e istituzionale. Nel corso del 2026 è nata la nuova piattaforma digitale “Arenula” per l’inserimento, la gestione e l’analisi dei

dati, nonché per la valorizzazione dei risultati. La Rete dei Comuni Sostenibili è anche una comunità di condivisione di buone pratiche. Il progetto è coerente con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che riconosce il ruolo attivo delle associazioni di comuni, ed è uno

strumento utile anche per le Strategie regionali, contribuendo a rafforzare l’approccio multilivello delle politiche pubbliche.