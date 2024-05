Perfetti Van Melle lancia il suo nuovo programma di wellbeing

Maggio, il mese della salute mentale, porta sempre più a riflettere sull’importanza dello “stare bene” dal punto di vista emotivo, fisico e sociale, e in particolare spinge le aziende a confrontarsi sull’imprescindibilità di questi aspetti nelle proprie strategie, al pari della crescita e dello sviluppo delle competenze.

In questo contesto così delicato, Perfetti Van Melle, azienda leader nel mercato confectionery sceglie di mettere al centro le persone, con il nuovo programma di wellbeing “PerTUtti”: un pacchetto di servizi a favore del benessere dei propri dipendenti italiani (ad oggi circa 1200), studiati sulla base delle richieste raccolte internamente nel corso dello scorso anno. La gamma dei servizi si modificherà poi nel tempo, allineando l’offerta e le iniziative in base alle indagini e l’ascolto periodico di tutti i dipendenti.

"Consapevole che lo stato emotivo e la sfera relazionale siano fattori importanti per il benessere dell’intera organizzazione, in un’epoca in cui sono frequenti gli allarmi per la great resignation, il burnout, lo stress lavoro correlato, Perfetti Van Melle ha scelto di introdurre il sostegno psicologico individuale mediante la partnership con Unobravo, servizio di supporto psicologico online fruibile da tutti i dipendenti, da qualsiasi location. La salute e il benessere mentale sono inoltre entrate nelle tematiche aziendali grazie anche a diversi webinar formativi sul benessere psicologico, offerti in aggiunta al supporto individuale. In ambito di benessere psicofisico, continua la partnership con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori: quest’anno la collaborazione riguarderà la prevenzione dei tumori della pelle, attraverso l’erogazione di visite gratuite con dermatoscopio presso le sedi aziendali, oltre ad alcuni webinar informativi sulla prevenzione dermatologica. Per un maggior equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, è stata rivista la polizza di smart working aziendale per una maggiore flessibilità, e sono state implementate ulteriori misure per favorire genitorialità e caregiving: 8 giornate retribuite aggiuntive per la neo paternità, un nuovo bonus per la nascita dei figli e un contributo economico per la loro iscrizione a campi estivi o invernali. A questo si aggiunge una collaborazione importante con Salvagente Italia, una nota associazione no profit del terzo settore, per l’erogazione di corsi di primo soccorso pediatrico".