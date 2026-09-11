Perfetti Van Melle compie 80 anni: inaugurato il Largo dedicato ai fondatori Ambrogio ed Egidio Perfetti

Ottant’anni di storia, crescita e innovazione, con radici profondamente legate a Lainate e una presenza ormai globale: Perfetti Van Melle celebra questo importante traguardo con un gesto simbolico per l’azienda e il territorio.

Nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, alla presenza delle istituzioni, è stato inaugurato nelle immediate vicinanze dello stabilimento a Lainate Largo Ambrogio ed Egidio Perfetti: uno spazio pubblico dedicato ai due fratelli che nel 1946 fondarono proprio qui il Dolcificio Lombardo, dando origine a una storia imprenditoriale oggi conosciuta in tutto il mondo.

Un largo dedicato ai fondatori

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento dal forte valore simbolico: il nome dei fondatori entra a far parte della geografia di Lainate, la città nella quale tutto ebbe inizio e con la quale Perfetti Van Melle ha costruito, in otto decenni, un legame fatto di persone, lavoro, crescita e partecipazione alla vita della comunità.

«Gli 80 anni di Perfetti Van Melle rappresentano prima di tutto una storia di persone, di lavoro e di capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove siamo partiti. Lainate è il luogo in cui questa storia è iniziata e continua a essere una parte fondamentale della nostra identità. Per questo vedere oggi il nome di Ambrogio ed Egidio Perfetti in uno spazio pubblico della città ha per noi un significato speciale: è un riconoscimento ai nostri fondatori, ma anche alle generazioni di persone che hanno contribuito a costruire questa azienda», ha dichiarato Corrado Bianchi, Amministratore Delegato di Perfetti Van Melle Italia.

Un doppio anniversario: Perfetti Van Melle e Brooklyn

Nel corso degli anni, quella che era nata come una realtà locale è cresciuta fino a diventare uno dei principali gruppi internazionali del settore confectionery. Un percorso nel quale innovazione, capacità industriale e attenzione ai consumatori hanno accompagnato l’evoluzione dell’azienda e del suo portafoglio di marchi.

E proprio da un prodotto nato settant’anni fa è partita una delle svolte più importanti di questo percorso. Nel 1956, dieci anni dopo la fondazione, i fratelli Perfetti ebbero l’intuizione di portare sul mercato italiano il chewing gum, allora simbolo della cultura americana. Nacque così Brooklyn, la celebre “gomma del ponte”, destinata a diventare uno dei prodotti più iconici della storia del chewing gum in Italia.

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Ottant’anni di Perfetti Van Melle e 70 di Brooklyn

Nel 2026, dunque, le due ricorrenze si sono incontrate: 80 anni di Perfetti Van Melle e 70 anni di Brooklyn, due anniversari che raccontano una stessa storia di innovazione e di rapporto con le persone. Per celebrare il compleanno dello storico brand, durante l’evento del 10 settembre è stata svelata anche una nuova installazione davanti allo stabilimento di Lainate, ispirata proprio al caratteristico pacchetto di Brooklyn e pensata come omaggio a un prodotto entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

La celebrazione ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il legame che unisce da sempre Perfetti Van Melle al territorio di Lainate. Un rapporto costruito nel tempo attraverso la presenza dell’azienda, le persone che vi lavorano e le numerose generazioni di lainatesi che hanno visto crescere la realtà industriale insieme alla propria comunità. Non solo: l’azienda che da sempre sostiene le associazioni e i bisogni del territorio in varie modalità, sosterrà la realizzazione di un parco giochi all’interno dell’area denominata Ex podere Toselli, una vasta area verde centrale che l’Amministrazione Comunale intende riqualificare come parte del Master Plan Lainate 2030. La collaborazione è stata annunciata dal Sindaco Alberto Landonio durante l’inaugurazione di Largo Ambrogio ed Egidio Perfetti.

Un intero weekend per proseguire i festeggiamenti

La celebrazione degli 80 anni di Perfetti Van Melle proseguirà anche nel fine settimana: sabato 12 e domenica 13 settembre, infatti, dalle ore 9.00, l’azienda aprirà le porte della propria sede con “BENVENUTI IN CASA PERFETTI VAN MELLE”, un open day dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie e alla comunità di Lainate. I visitatori potranno scoprire il mondo di Perfetti Van Melle attraverso visite allo stabilimento, attività ludiche e momenti dedicati alla scoperta della sua storia e dei suoi prodotti.

Un modo per trasformare l’anniversario in un’occasione di condivisione e per permettere a chi vive sul territorio di entrare nel luogo in cui, ottant’anni fa, è iniziata una storia imprenditoriale che da Lainate ha raggiunto il mondo.

Una storia nata a Lainate

Dai primi anni del Dolcificio Lombardo alla nascita di Brooklyn, dall’espansione del portafoglio di brand fino alla crescita internazionale del Gruppo Perfetti Van Melle, questi 80 anni aziendali raccontano una storia di continuità e trasformazione. Una storia che ha saputo cambiare nel tempo, mantenendo però salde le proprie radici: quelle di un’impresa nata e cresciuta insieme alle persone che, generazione dopo generazione, ne hanno fatto parte.