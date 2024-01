Per San Sebastiano Polizie Locali ad Albairate

Ad Albairate le Polizie Locali del magentino, abbiatense e asse ex statale 11 per celebrare San Sebastiano . Sabato mattina, 20 gennaio 2024, un nutrito gruppo di mezzi e agenti delle Polizie Locale radunate in paese per festeggiare il loro patrono. E’ stata l’occasione per ricordare l’importanza del ruolo svolto da tutto il personale che quotidianamente opera per garantire la sicurezza del territorio e soddisfare ove possibile le esigenze dei cittadini.

Un patto che coinvolge 200 operatori

Nel cortile del Municipio, sono stati esposti i mezzi delle Polizie Locali aderenti al Patto Locale di Sicurezza Urbana (Abbiategrasso, Magenta, Albairate, Corbetta, Santo Stefano Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Ozzero, Cusago, Settimo Milanese, Bareggio, Sedriano e tanti altri.

A fare gli onori di casa il sindaco di Albairate Flavio Crivellin, che ha accolto gli ospiti, prima di recarsi per la cerimonia religiosa in chiesta e poi consegnare le onorificenze nella sala consiliare del Comune.

L'obiettivo di questo evento è di valorizzare la percezione del ruolo di polizia di prossimità della Polizia Locale e di voler far maggiormente conoscere le donne, gli uomini e i mezzi che quotidianamente sono al servizio della collettività. Albairate, con altri 22 Comuni aderisce al Patto Locale di Sicurezza Urbana che copre un territorio di 278 chilometri quadrati, per 360 mila abitanti, impiegando un totale di oltre 200 operatori di Polizia Locale.

Nella sala consiliare del Comune, il sindaco Flavio Cirvellin, ha accolto i rappresentanti delle forze dell’ordine, alcuni rappresentanti delle Amministrazione locali, come il sindaco di Ozzero Guglielmo Villani, l’assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso Chiara Bonomi, il sindaco di Sedriano Marco Re, Sabina Doniselli primo cittadino di Boffalora, che fanno parte del Patto locale di sicurezza, Sara Bettinelli consigliera Metropolitana di Milano e sindaco di Inveruno, l’onorevole Umberto Maerna e il sentore Massimo Garavaglia.