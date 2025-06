Per maltempo salta il Vibes Park

Per questioni meteo, il Vibes Park, in programma oggi dalle 16 alle 20 al Parco Falcone Borsellino a Legnano , non si terrà per le previsioni che danno pioggia nella seconda parte del pomeriggio. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale e dalla cooperativa Albatros sarà recuperato probabilmente alla fine del mese di luglio.

L’evento di improvvisazione e interazione di musicisti, ballerini, cantanti e writer organizzato dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Albatros e promosso nell’ambito Legnano SiCura, il progetto che punta a migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità della città attraverso iniziative di animazione e socializzazione. Ora bisognerà aspettare la fine di luglio per recuperare la manifestazione