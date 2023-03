Per la Giornata della donna Vittuone premia le volontarie del Cerchio Aperto

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Vittuone ha premiato le volontarie dell'associazione Il Cerchio Aperto.

Vittuone premia le "sue" volontarie

La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, in piazza Italia e si inserisce nell'ambito della rassegna Marzo Donna. Il sindaco Laura Bonfadini ha premiato le donne che ogni giorno si prodigano per il prossimo: le volontarie dell'associazione Il Cerchio Aperto. L’aiuto non è solo verso i disabili, ma verso tutti coloro che hanno difficoltà e non riescono ad essere autosufficienti.

Le parole della presidente

Ha affermato la presidente dell'associazione Maria Sanpietro:

"È un onore aver fondato questa associazione. Se fai qualcosa con il cuore non sarà mai pesante".

Il commento del sindaco

Ha poi dichiarato il primo cittadino: