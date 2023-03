Sono diversi gli eventi in programma dall'8 marzo e per tutto il mese in occasione di Marzo donna, organizzati dal comune di Vittuone.

Marzo donna: tutti gli eventi in programma

Mercoledì 8 marzo 2023 in piazza Italia alle 15.30 ci sarà un discorso del Sindaco e premiazione di donne meritevoli di un'associazione locale per il loro impegno sociale. Domenica 12 marzo ci sarà invece “Serenata Donna” dalle 10 con il Concerto del Corpo Musicale G. Verdi presso la struttura "il Gelso" di Vittuone.

La mostra delle opere di Rita Dorigo

"Cammino fra le opere di Rita Dorigo" Spazio dedicato all'arte, all'impegno sociale, tutto al femminile

in programma venerdì 17 marzo dalle 21 presso la sala conferenze del Comune. Esposizione sculture, dipinti e presentazione libro "Arte donna" II edizione.

Domenica 26 marzo in piazza Italia dalle 11 alle 18 ci sarà invece la mostra mercato di manufatti, dipinti, oggettistica varia di artiste del territorio. Chiusura con "Donna Scrittrice" venerdì 31 marzo alle 21 presso al sala conferenze del comune con la presentazione libro delle scrittrici Raffaella Radice e Mirella Milli.