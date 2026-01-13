Quest’anno si terrà in due cascine del territorio più a Ovest dell’area metropolitana milanese il rito della benedizione degli animali con l’Arcivescovo di Milano. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza nei giorni in cui la Chiesa celebra Sant’Antonio Abate.

Per la benedizione degli animali a Sant’Antonio arriva l’arcivescovo Delpini

Per festeggiare il Santo protettore degli animali – precisa la Coldiretti interprovinciale – venerdì 16 gennaio 2026 monsignor Mario Delpini si recherà con gli agricoltori Coldiretti alle ore 9.30 alla Società Agricola La Robinia di Cascina Mereghetti ad Arluno e a seguire, alle ore 11.00, visiterà la Società Agricola F.lli Invernizzi di Cascina Pietrasanta, a Pontevecchio di Magenta. La mattinata si chiuderà a mezzogiorno con un agriaperitivo presso la Cooperativa San Rocco, sempre a Pontevecchio.

Con l’Arcivescovo ci saranno don Matteo Vasconi, consigliere ecclesiastico della Coldiretti per le province di Milano e Monza Brianza, i sacerdoti delle parrocchie coinvolte, gli agricoltori della zona e una delegazione della Federazione Coldiretti interprovinciale, guidata dal presidente Alessandro Rota e dal direttore Umberto Bertolasi.

