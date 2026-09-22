Pensionati: «Insieme per contare di più»

La piattaforma di contrattazione sociale sarà presentata a 48 Comuni: tra le priorità sanità territoriale, non autosufficienza e sostegno ai redditi più bassi.

Grande partecipazione a Pontevecchio di Magenta per l’assemblea unitaria dei pensionati organizzata da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil territoriali.

Assemblea unitaria dei pensionati

L’incontro, dal titolo «Insieme per contare di più – Rilanciare la contrattazione sociale nel territorio», si è svolto martedì 22 settembre nella sala Bellaria di via Valle 40. Numerosi gli interventi dal pubblico, che hanno focalizzato l’attenzione sulla piattaforma di contrattazione sociale che verrà presentata da Cgil, Cisl e Uil e dai sindacati dei pensionati Spi, Fnp e Uilp alle 48 Amministrazioni comunali del territorio, coinvolgendo una realtà di circa 500mila cittadini. Il dibattito è stato arricchito dall’intervento di Mario Principe, segretario generale della Cgil Ticino Olona, che a nome di Cgil, Cisl e Uil territoriali ha ricordato «quanto siano importanti il contributo e l’impegno dei sindacati dei pensionati nella negoziazione sociale confederale».

Dalla sanità alla non autosufficienza

Al centro dell’assemblea anche le richieste che i sindacati dei pensionati intendono portare all’interno della piattaforma di negoziazione sociale. Umberto Colombo, Luigi Maffezzoli e Antonio Rumoro, rispettivamente segretari dei sindacati pensionati Spi-Cgil Ticino Olona, Fnp-Cisl Milano, Uilp-Uil Milano Metropoli, hanno dichiarato:

«In un momento di incertezza e difficoltà che colpiscono prevalentemente le persone anziane, servono interventi come la riduzione della fiscalità generale attraverso l’ampliamento delle fasce di esenzione per i redditi da pensione più bassi, nella sanità territoriale, per la non autosufficienza, per le case di comunità e infine strumenti per l’inclusione sociale e di contrasto della solitudine».

Da qui la richiesta di inserire questi temi nella piattaforma che Cgil, Cisl e Uil presenteranno alle Amministrazioni comunali del territorio:

«Per questo Spi-Fnp-Uilp, dopo l’assemblea unitaria di Magenta, chiedono di inserire questi argomenti nella piattaforma di negoziazione sociale confederale che Cgil-Cisl-Uil presenteranno a tutte le amministrazioni comunali del territorio».

«Un appello all’unità sindacale»

L’assemblea si è conclusa con un appello corale all’unità sindacale e con l’impegno a organizzare altri momenti di confronto con pensionate, pensionati e anziani, «nelle città come nei piccoli comuni del territorio».